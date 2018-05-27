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Спека і грози: прогноз погоди до кінця травня

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До кінця травня в Україні встановиться сонячна погода без опадів, лише в останній день весни в західних областях пройдуть дощі з грозами, при цьому поступово буде підвищуватися і температура повітря.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, у понеділок, 28 травня температура повітря залишиться на рівні недільних показників, найспекотніше буде в Миколаївській і Херсонській областях - від 24 до 26 градусів, а прохолодніше всього в Чернігівській і Сумській областях, від 22 до 24 градусів.

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У вівторок, 29 травня по всій країні без опадів, стовпчик термометра продовжить рух вгору, на заході України очікується від 25 до 27 градусів тепла, а в південних областях повітря прогріється до 28-29 градусів вище нуля.

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У середу, 30 травня погода залишиться такою ж. Середня температура повітря по країні вдень від 24 до 26 градусів, дощів не передбачається.

У четвер, 31 травня температура повітря по Україні залишатиметься високою, але в західних областях - Чернівецькій. Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській - пройдуть грози і сильний дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря .

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Темы
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Место
Україна
Объект
Укргідрометцентр
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