Спас сотні заручників та боровся з нацизмом: в мережі спливла історія легендарного прем'єра Ізраїлю Нетаньяху

У зв'язку з приїздом в Україну прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, в мережі згадали моменти з життя політика, які зробили його живою легендою.

Український журналіст Юрій Бутусов в Facebook написав історію, в якій Нетаньяху показав себе справжнім героєм.

Так, 9 травня 1972 року в аеропорту Тель-Авіва стояв лайнер бельгійської авіакомпанії "Сабена", на його борту було 109 осіб. Літак був захоплений 4 арабськими терористами, які вимагали звільнити терористів із ізраїльських в'язниць. Ватажком злочинців був Алі Абу-Снена, який вже раніше успішно захоплював літаки.

"До лайнеру під'їхала група техніків, щоб підготувати його до зльоту, все вони порозстібали комбінезони, щоб показати відсутність автоматів. На злітне поле виїхала колона вантажівок, де повинні були бути терористи. Завів турбіни інший авіалайнер, що йде на зліт. У цей момент штурмова група загону спецназ "Сайерет Маткаль" Генштабу Ізраїлю, переодягнена в техніків, атакувала терористів в літаку за допомогою захованих пістолетів. Командував операцією майбутній прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Барак – офіцер спецназа. Одним з перших в лайнер увірвався Беньямін Нетаньяху – молодий офіцер спецназу", – розповів Бутусов.

При звільненні заручників, в салоні літака сталася перестрілка. Однак вмілі дії ізраїльського спецназу допомогли ліквідувати терористів всього за 90 секунд. При звільненні заручників Нетаньяху був поранений в руку. Бойовики вбили одну пасажирку, але всі інші на борту виявилися врятовані.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху

Також Нетаньяху брав участь в цілому ряді інших бойових операцій ізраїльського спецназу.

"Брав участь в Шестиденній війні 1967 року, що був тоді перший раз поранений. Служив в армії 5 років, а потім поїхав на навчання до Америки. Але коли арабські армії раптово атакували Ізраїль 6 жовтня 1973 року, Беньямін все кинув і терміново вилетів на фронт, взяв участь в боях", – відзначав журналіст.

Крім того, рідний брат прем'єр-міністра полковник Йонатан Нетаньяху є національним героєм Ізраїлю. Він як офіцер "Сайерет Маткаль" (спецпідрозділ Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю) командував ударною групою спецназу в унікальній операції по звільненню заручників в Ентеббе, яка завершилася блискучим успіхом – майже всі заручники були врятовані. Але загинув один спецназівець – це був сам Йонатан.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху

"Коли я посилаю людей туди, звідки вони можуть не повернутися, я в своїй голові раджуся зі своїм братом. І це трапляється набагато частіше, ніж ви можете подумати", – згадував брата лідер Ізраїлю.

Також вже прем'єр Нетаньяху, щоб врятувати життя одного ізраїльського солдата Гілада Шаліта, обміняв його на 1027 арабських терористів.

Відзначимо, що, будучи на посаді посла Ізраїлю в ООН (1984 рік), Нетаньяху керував роботою з розсекречення архівів Організації, що викривали нацистське минуле колишнього Генерального секретаря Курта Вальдхайма.

Беньяміна Нетаньяху і Дональд Трамп

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 18 серпня вперше за останні двадцять років відвідає Україну з офіційним візитом.

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