Спалах COVID-19 із РФ перекинеться в Україну? Прикордонна служба озвучила заходи протидії

У ситуації пандемії коронавірусу на російсько-українському кордоні вживаються спеціальні заходи, щоб не допустити поширення інфекції.

Так, діють обмеження для громадян Російської Федерації, кожен, хто перетинає кордон, проходить температурний скринінг, обов'язкову обсервацію або самоізоляцію. Про це OBOZREVATEL розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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"Наразі пасажиропотік на кордоні дуже низький. З цього низького пасажиропотоку найбільший на західній ділянці, на сході за добу – 1-2 тисячі осіб на в'їзд і на виїзд", – повідомив він.

"Крім того, уряд вже запровадив низку обмежень, спрямованих, зокрема, і на кордон з Росією щодо в'їзду в нашу державу іноземців. Виняток становлять лише окремі категорії – ті, хто мають посвідку на проживання або є представниками дипломатичних місій, водії вантажівок або екіпажі морських суден", – уточнив спікер.

Кордон України, коронавірус, колаж

За його словами, всім, хто прибув до України, вимірюють температуру. Передбачена обов'язкова обсервація. "Але люди можуть вибрати не обсервацію, а самоізоляцію, якщо вони встановлять на свої мобільні телефони додаток "Дій вдома", – пояснили в Держприкордонслужбі.

Вкрай низький пасажиропотік і на КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі. Якщо до запровадження карантину її перетинало приблизно 35-40 тисяч осіб на добу, то нині пасажиропотік як такий відсутній. "КПВВ закриті, пропускаються тільки люди, у яких життєво необхідна ситуація. Це може бути одна-дві особи за добу або взагалі нікого", – розповів спікер.

Він додав, що адміністративний кордон із окупованим Кримом наразі перетинає приблизно 50-100 осіб на добу.

Як писав OBOZREVATEL, Російська Федерація увійшла в десятку країн із найбільш стрімким поширенням коронавірусу. Упродовж минулої доби було зареєстровано понад 10 тисяч нових заражень.

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