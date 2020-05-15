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16 травня • оновлено в 03:32
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Спалах COVID-19 у київському інтернаті: з'явилися дані про стан інфікованих

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В дітей у київському будинку-інтернаті, які захворіли на коронавірус COVID-19, немає симптомів.

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Про це ТСН заявив директор Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Руслан Світлий.

Спалах COVID-19 у київському інтернаті: з'явилися дані про стан інфікованих

Чиновник додав, що в закладі перебувають підопічні з розумовими вадами, проте їхній стан задовільний. В жодної дитини немає проявів хвороби.

При цьому відомо, що троє працівників інтернату госпіталізовані.

Також Світлий розповів, що у медичної працівниці, у якої спочатку діагностували коронавірус, відразу не було симптомів, тому вона не знала про хворобу і продовжувала ходити на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві було виявлено новий спалах коронавірусу. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчаток) інфекцію підхопила 81 особа.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

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