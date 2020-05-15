Спалах COVID-19 у київському інтернаті: з'явилися дані про стан інфікованих

В дітей у київському будинку-інтернаті, які захворіли на коронавірус COVID-19, немає симптомів.

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Про це ТСН заявив директор Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Руслан Світлий.

Чиновник додав, що в закладі перебувають підопічні з розумовими вадами, проте їхній стан задовільний. В жодної дитини немає проявів хвороби.

При цьому відомо, що троє працівників інтернату госпіталізовані.

Також Світлий розповів, що у медичної працівниці, у якої спочатку діагностували коронавірус, відразу не було симптомів, тому вона не знала про хворобу і продовжувала ходити на роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві було виявлено новий спалах коронавірусу. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчаток) інфекцію підхопила 81 особа.

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