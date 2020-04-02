Спалах COVID-19 на Тернопільщині: в ОДА назвали причину і головну проблему

Через спалах коронавірусної інфекції в Монастириському районі Тернопільської області виникла гостра потреба у відновленні роботи районних санепідстанцій, необхідні засоби захисту для медиків і лабораторні пробірки.

"Коли пандемія, і в районі немає СЕС, це межує зі злочином. Тому що ми не можемо виконувати роботи з дезінфекції приміщень, які необхідно робити", – заявив в ефірі ObozTV заступник голови Монастириської райдержадміністрації Тернопільської області Павло Дронь.

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За його словами, запасів засобів індивідуального захисту для медиків – захисних костюмів, масок, рукавичок – вистачить "на наступні 6-7 днів роботи".

Заступник голови ОДА повідомив про те, що 7 років тому в районі в результаті "оптимізації" була закрита інфекційна лікарня. Оскільки це приміщення більше не придатне для використання, під інфекційний шпиталь переобладнано хірургічний корпус районної лікарні. "Ми почали переобладнувати його на ходу, робити бокси", – розповів він.

На сьогодні в Монастириському районі є 3 апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) "середньої потужності", "ще 2 ми закуповуємо, голова ОДА сказав, що вирішить питання з іще одним", – повідомив чиновник.

Він додав, що в районі є безліч "кандидатів на обстеження" – людей, які контактували із зараженими, але процес гальмує відсутність необхідної кількості лабораторних пробірок для забору проб.

Дронь заявив, що держава повинна подбати про "істотну доплату" медичним працівникам на період карантину. "Ми вирішимо питання з доплатою по 1 тисячі, але нам треба суттєво доплатити медикам за їхню роботу, дати доплату 300% на час пандемії", – сказав він.

Заступник голови ОДА озвучив дві ймовірних причини стрімкого зараження жителів району коронавірусом COVID -19. Перша – несвоєчасне виявлення захворювання у медсестри, яка заразила безліч своїх колег. Друга причина – похорон місцевого жителя, на якому був присутній заражений коронавірусом священик.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я станом на ранок 2 квітня в Тернопільській області коронавірусна хвороба виявлена в 106 випадках. Із них тільки в Монастириському районі інфіковано 83 особи, зокрема 32 медики.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні 2 квітня підтверджені 804 випадки захворювання. Міністерство охорони здоров'я втричі збільшило оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19.

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