Спалах коронавірусної інфекції, зафіксований 27 квітня в Харківській області, пов'язаний із проведенням масового тестування осіб, які контактували з хворими.

"Більшість зафіксованих випадків – ці люди, які навіть не мають ознак захворювання", – розповів в ефірі ObozTV голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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"Деякі з них, наприклад, зафіксовані у військовій лікарні, взагалі не вірять, що вони чимось хворі. Тим не менш, тест показав позитивний результат", – зауважив чиновник. За його словами, зразки направлено до Києва для проведення дублюючого тесту.

Він також звернув увагу на той факт, що, на відміну від інших областей, на Харківщині тестування контактних осіб проводять не через 14 днів самоізоляції, а відразу.

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Як розповів Кучер, ПЛР-тестування проводиться трьом категоріям громадян: тим, які мають певну симптоматику, тим, хто контактували з тими, що мають симптоматику, і хворим із пневмонією.

Він повідомив, що ПЛР-тестування, яке виявило спалах, було проведено для понад 100 осіб. Ще більш ніж сотні особам із контактної групи тести зроблять найближчим часом.

Як писав OBOZREVATEL, 27 квітня в Україні змінилася тенденція поширення COVID-19 – за добу найбільше випадків зараження виявили на Харківщині. Там тестування показало 49 випадків інфікування.

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