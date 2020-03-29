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30 березня • оновлено в 03:51
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"Союзмультфільм" записав серію міні-роликів через карантин і коронавірус

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"Союзмультфільм" створив серію міні-роликів на тему необхідності дотримання карантину через загрозу коронавірусу.

Як передає Telegram-канал "Випускайте Кракена", були задіяні сцени за участю таких відомих персонажів, як Карлсон, Мойдодир, сім'я з Простоквашино та інші.

"Тепер і герої легендарних мультфільмів розповідають про правила поведінки під час пандемії", – сказано в повідомленні.

Герої роликів закликають глядачів зберігати спокій, піклуватися про близьких і мити руки.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні МОЗ заради того, щоб достукатися до людей, привернуло зірок шоу-бізнесу: Олега Винника і Потапа.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
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