"Союзмультфільм" записав серію міні-роликів через карантин і коронавірус

"Союзмультфільм" створив серію міні-роликів на тему необхідності дотримання карантину через загрозу коронавірусу.

Як передає Telegram-канал "Випускайте Кракена", були задіяні сцени за участю таких відомих персонажів, як Карлсон, Мойдодир, сім'я з Простоквашино та інші.

"Тепер і герої легендарних мультфільмів розповідають про правила поведінки під час пандемії", – сказано в повідомленні.

Герої роликів закликають глядачів зберігати спокій, піклуватися про близьких і мити руки.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні МОЗ заради того, щоб достукатися до людей, привернуло зірок шоу-бізнесу: Олега Винника і Потапа.

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