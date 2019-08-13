"Совкове пекло!" "Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал через потяги

"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал через умови перевезення пасажирів в поїзді сполученням "Рахів-Київ".

Температура повітря всередині вагона становила +34 градуси, а кондиціонер не працював, повідомив на своїй сторінці в Facebook Микола Серебрянський.

"Беремо відрізок маршруту від Яремче до зупинки поїзда в с.Товсте. Відстань – 116 км. Час в дорозі – 5 годин. Температура всередині поїзда 34 градуси. Кондиціонер не працює. Вартість квитка в люксі – близько 1600 грн. Привіт, 21 століття і адекватне ціноутворення. Європа близько, але совкове пекло, здається, набагато ближче", – поскаржився він.

Поїзд "Укрзалізниця" uatv

За словами Серебрянського, провідниця заявила, що не може вплинути на ситуацію.

Як писав OBOZREVATEL, 25 липня в Хмельницькій області біля залізничних колій знайшли тіло 11-річної дитини. Хлопчик повертався додому поїздом з Рахова до Києва.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!