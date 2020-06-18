События дня сегодняшнего в ОРДЛО настолько наполнены символизмом, что их хочется подавать, обсуждать и изучать особенно тщательно.

Хотя, как по мне, все события на Донбассе, начиная с первых проявлений "народного бунта" в 2014-м знаковы и показательны. Их бы в учебники по социологии, психологии, политологии, в романы по типу Оруэловских, где на каждом примере красной линией –нельзя, разумные люди себя так не ведут, зрелое общество так не поступает, граждане и народ, народ и население… И так до бесконечности, ведь примеры человеческой глупости, как и примеры высокого пилотажа в управлении социумом в ОРДЛО безграничны, – пишет Олена Степова для "Информационного сопротивления".

Не успеешь рассмотреть один, как тебе "народ Донбасса" подсовывает еще сотню.

Я знаю, что очень многие критично относятся к вот этим описаниям жизни в гетто, мол, так нельзя, и вообще, вы там не живете, выехали, а мы здесь страдаем в оккупации или там наши родственники страдают… Далее идет перечень "нельзя писать" ежедневно обновляемый советскими людьми, выросшими в гетто, с вросшимся в сознание "так нельзя", кующими образы врага народа, осуждающими за поведение не стыкующееся с их установкой: нельзя показывать плохие стороны жителей ОРДЛО, там живут все патриоты своей малой родины, а не то, что мы — предатели Донбасса, нельзя писать о преступлениях, совершенных жителями ОРДЛО, пишите только о России и то не все так однозначно, а вот "войска Порошенко", если бы вы писали жалостливые посты о трудной жизни народа Донбасса, вам бы цены не было, пишите так, чтобы было понятно, это не люди виноваты, оно само и вообще, что мы могли сделать… Потом, как правило идут требования меня расстрелять, сжечь мои книги, запретить писать "агенту Госдепа на грантах".

Советский человек он советский во всем. И, выехав в Украину, не все выехали из советской ментальности Донбасса. О том, что каждый из нас имеет право на свободу мнения, слова, голоса, пространства, работы, заработка, не говоря уже о личном мнении, на Донбассе не учили. Здесь всегда учили "нельзя, должен, обязан". И так забавно читать "вы обязаны писать о нас только хорошее, что вы знаете о жизни в республике, да вас расстрелять за такое нужно".

О, советские люди, мое любимое. Знаете, после выборов 2019-ть задумалась написать пособие по сосуществованию с советскими людьми, как их различать, как ограждать себя от них. Еще бы понять, как от них оградить страну, чтобы она таки шагнула в цивилизацию, в свободу, в демократию от этих всех "нельзя, должен, обязан, ваше мнение не совпадает с линией партии-расстрелять".

Писать о Донбассе в его реалиях ОРДЛО — это препарировать СССР, включая вот этих советских граждан, современных гомо-советикусов, которые построили там "республику" и продолжают упорно делать из Украины Донбасс.

Поэтому я упрямо держу свой участок на информационном фронте, и препарирую войну, социум, ОРДЛО, с единственной целью, все, что там произошло и происходит, должно стать настольной книгой для нашей страны, для каждого гражданина, историей, главами в социологии, психологии, политологии.

ОРДЛО — наше черное зеркало. Глядя в него, мы должны понимать, куда нельзя идти, даже если очень зовут, или чем оно обернется,, если не включать критическое мышление, не знать истории, не выкорчевать из себя вирусы гомо-советчины.

Поэтому сегодня – про жизнь в гетто

На основе событий, которые уже несколько дней нервируют ОРДлынию, и вызывают очередные истерики, в очередной раз, группируя своих к своим: по городам ОРДЛО вспыхивают "голодные бунты", люди, устав работать без зарплаты, устраивают забастовки.

Забастовки в ОРДЛО начались с начала этого года, но не были настолько публичными, как правило, горняки, посидев пару часов в забое, получали 20-30% от зарплаты и шли ждать, когда отдадут всю.

Я делала анализ забастовочного состояния в ОРДЛО. Но, вот, после того, как в городах ОРДЛО начали массово закрывать шахты, шахтеры решились на "громко" заявить о себе.

Четвертый день не поднимаются на поверхность бастующие шахтеры шахты "Комсомольская" города Антрацит-ОРЛО, за ними пошли на "пятиминутки" Алчевский металлургический и шахта "Белореченская".

И вот тут началось! Что, как и зачем, и что из этого следует, я и попытаюсь рассказать.

Итак, начнем с начала начал.

В марте 2014-го Донбасс вышел на митинги "за все хорошее, против всего плохого", что было бы достаточно демократично и понятно, если бы эти митинги граждане Украины не проводили под государственными флагами другой страны и не кричали "Донбасс-Россия", "Путин, введи войска".

Демократия — это когда общество действует в рамках закона и Конституции своей страны, защищая свои конституционные права, а не помогает свою страну оккупировать другой стране и не выступает в данном случае коллаборантами, работающими для оккупанта и оккупации.

Немногие знают, что жители ОРДЛО в 2014-м аргументируя захваты административных зданий, оружейных складов и погромы магазинов, проводили параллели с Майданом, по типу "им можно, а нам нельзя что ли".

На Майдане звучал Гимн Украины, и развевались украинские флаги, "майдауны", как презрительно на Донбассе называли (ют) участников Революции Достоинства, не просили ввести в Украину армии других стран, не поднимали флаги других стран (флаги своих стран носили участники Майдана, граждане Грузии, Армении, Беларуси, как бы подчеркивая единство демократов и единство людей в борьбе за свободу своих стран).

В Киеве не было погромов. Убийств. Отжимов машин. Изнасилований. На Донбассе это началось, как только люди надели триколорадки на рукава и объявили себя "народным ополчением".

Да и смешно слышать "мы просто повторяли Майдан, но Украина нас не поняла" от людей, которые ездили от своих предприятий (в частности шахтеров возили слаженно с шахт в автобусах ТОВ ДТЭК) на Антимайдан, орали про "печеньки Нуланд", и ценой своей жизни защищали Януковича, Ахметова и "Беркут". Не Украину, не страну, а олигархов и их армию вертухаев.

К Майдану на Донбассе было отношение презрительно-брезгливое "они скачут-мы работаем", "они майданят-мы работаем". Все участник Майдана в глазах донбасян были нищебродами, безработными, алкашами, нариками, агентами США.

Приезжая с Антимайдана на свои рабочие места люди рассказывали, как лично видели "раздавали наркоту", "после чая на Майдане-ходил пить специально, чтобы проверить-колбасило, еле спасли", "америкосы управляли там всем, как инструкторы", "там все стоят только за деньги".

Знаете, вот по этим нарративам уже можно увидеть советского человека.

Демократия — зло, Америка-враг, люди могут проявлять свою гражданскую позицию только за деньги, если выступают против власти — это переворот, рабочие люди-святое, интеллигенция-зло… Все, что вкладывалось в головы в СССР. Страшно было то, что несли это "вечное, доброе" люди, которые и не жили–то при СССР. Это бытовой импринтинг, передача знаний на бытовом уровне: на кухнях мамы-папы, в бытовых разговорах, передавали в головы своих детей все то, что было в их головах.

Но, речь не об этом. Про импринтинг можно погуглить. Почему я начала свой рассказ с так далеко, с Майдана, и отношения к нему критического большинства жителей ОРДЛО. Подчеркиваю — критического большинства. Меньшинство жителей Луганщины и Донетчины поддержали Майдан и приняли в нем активное участие.

Шахтеры осуждающе гудели в кандейках и нарядных "понятно, что на Майдане нарики, нормальные люди не будут майданить, мы вот работаем, а они".

Из поколения в поколение на Донбассе вбивалось в головы, что бунт и требования к власти, защита своих прав — это постыдное явление америкосов, враждебное советскому человеку.

Именно из Донбасса пошли оскорбительные "кастрюлеголовые", "майдауны", "свидомиты". Хотя, буду прямолинейнее: Донбасс, как рупор Кремля просто, как зомби, повторял все, что пели из Москвы. Повторял, становясь по сути кремлевским эхом, и не думал, не думал о том, как это важно бороться и защищать свои права.

И вот, часть вторая: "маленькую угольную швейцарию", "народную республику", самую процветающую в мире, где все живут богато и счастливо, накрыло не выплатами зарплат, закрытием предприятий и бесправием рабочего класса.

Здесь сразу бы вопросы: а как же так, везде в СМИ ОРДЛО развитие и процветание, обогнали США и Израиль по медицине и полетам в космос, задвинули Теслу и Маска, и такой конфуз- задолженность по зарплатам.

Но, советский человек к вопросам не приучен. Он ищет ответы у сильных мира сего. Что скажет телевизор-то и правда. И "народ Донбасса", который "работает и не скачет за печеньки" стал бастовать и называть забастовку – "борьбой за свои права". О, как неожиданно!

Но, прошу, не ищите в их действиях гражданской позиции, а тем более, проукраинской, я уже видела, как это пытаются подать блогеры-переселенцы-мызамиристы-народДонбассажервызащищенцы.

Все бастующие ОРДЛО записали обращения к Путину, ФСБ и Госдуме РФ, так как:

Почти все работники ОРДЛО, как и бастующие, имеют паспорт "республики" и "паспорт граждан РФ, поэтому считают, что имеют законное право обращаться за защитой к России и Путину.

Обращение Независимого профсоюза шахтеров Донбасса к шахтерам, в администрацию президента России, ФСБ, Следственный комитет России. Шахта "Комсомольская" (Антрацит, ЛНР). Александр Евгеньевич Васьковский, исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Донецкой Народной Республики, сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса, член Рабочей партии России 08.06.2020.

Это, по мнению "народа Донбасса" местная власть Пасечника плохая, а Россия хорошая, справедливая и поможет, Путин введи новую власть.

Забастовщики без устали повторяют: "Мы — рабочий класс Донбасса, мы за Россию и Путина, мы — за республики, мы — против Украины, мы просто против внешнего управления олигархами, и хотим получать свои заработанные деньги".

Кстати, проукраинские жители ОРДЛО тут же затролили в соцсетях горе-забастовщиков "почему не работаем, почему майданим".

Эту шутку-троллинг понимают именно здесь, на Донбассе. И вот почему я начала рассказ событий дня сегодняшнего с возврата к прошлому. Все в этом мире взаимосвязано, и ты сегодня живешь так, как майданил вчера, ты сегодня живешь так, как референдил вчера, ты сегодня живешь так, как голосовал вчера. Доказано Донбассом!

А еще, вся наша жизнь, это бег по историческому кругу. Если страна выучила исторические уроки, она идет дальше, если нет — возврат новым-старым ошибкам.

И вот Донбасс. Его "назад в СССР", его "Донбасс-Россия" — это исторический урок.

За красивым симулякром "ах, какая была страна" люди совершенно забыли, ах, сколько крови пролито было советскими людьми советских людей.

Бунты в СССР, это еще одна невыученная советскими людьми тема, а, как уже видно, даже современный человек остается по своему мировоззрению советским, ведь нарративы в его голове вбивались с пеленок.

Самый близкий и кровавый урок истории был в 1962-м году, рядом с Донбассом в Новочеркасске. Голодные рабочие, КГБ, танки, расстрелы, лагеря…

И вот в критическом своем большинстве жители Донбасса создали (да-да, не стоит всю вину вешать на оккупанта, РФ пришла туда, куда ее звали и ждали) создали подобие СССР, "республики", гетто, зону. И там вертухаи перестали кормить "зэка". И вот "зэка" перед выбором: майданить и играть в демократию или остаться рабами?

Поймут ли сейчас жители ОРДЛО, как важны демократия, свободы слова, мнения, передвижения, голоса? Повторит ли Антрацит-2020 судьбу Новочеркасска 1962-го? Нам остается только наблюдать.

Но, я бы все же, не просто наблюдала или похихикивала (мы не в лучшей ситуации с ущемлением прав и свобод, да и подзастряли в играх олигархов), а делала выводы, искореняла из себя вот эту советскую нарративщину, смотрела в черное зеркало ОРДЛО и ужасалась, осознавая, как это страшно, когда побеждает Охлос, в стране устанавливается Охлократия, ведь Охлократия всегда ведет к Тирании и Диктатуре, доказано Донбассом!

Что ж, Донбасс проходит еще один свой невыученный урок.

Но, если снова вернутся в 2014-й, когда с пеной ненависти от тех же шахтеров- триколорадников слетало "Донбасс не будет кормить Украину", то я бы сказала, как впрочем и все проукраинские жители ОРДЛО "ребята, а что не так, вы же не кормите бандер (биндер, бендер)".

Здесь еще сделаю ремарку в пику моралистов защитников народа Донбасса, орущих мне "да что вы знаете о шахтерах, да мой муж, отец, дед никогда сюда Россию не звал"-сейчас, когда все подчищено в соцсетях, это так легко говорить, особенно тем, кто живет в ОРДЛО с "паспортом" "республик" и платит налоги оккупантам, но то, такое.

Да, не все на Донбассе в 2014-м были активными триколорадниками. Их было, в среднем 25% от всех достигших гражданского возраста жителей ОРДЛО. Где-то 15% от всех достигших гражданского возраста жителей ОРДЛО были активно проукраинскими. Остальная масса это "какая разница, за рубли или гривны, какая разница в России и Украине, какая разница под кем, это не моя война, пусть разбираются политики, мне все равно, сами виноваты, зачем майданить".

Тихушники. Диванные аналитики. Какая разница — хуже небудильщики. Это страшнее, намного страшнее, чем активно высказывающие свою позицию люди. И вот тихушников, какая разница, на Донбассе было много, но и они стали фундаментом русского мира, так как дали возможность активно пророссийским стать яркой картинкой и голосом Донбасса.

И не нужно "а что нам под танки нужно было ложиться". Танки на Донбассе, российские танки, появились в конце апреля 2014-го, а вот блокировать украинскую технику начали значительно раньше. Почему вы не защищали украинские колонны от своих полоумных соседок с иконками? Почему не растащили баррикады возле СБУ, построенные ментами и местной пьяню? Почему не вышли к украино-российской границе и не встали стеной, скандируя "Донбасс-Украина", "русские, вас тут не ждут". Молчание убивает! Доказано Донбассом!

Так что не стоит себя защищать, сидя в оккупации, и продолжая во всем винить Украину. Пишите свои блоги о жизни там, рассказывайте правду, выступайте против оккупанта, а не тыкайте нам, пишущим и фиксирующим войну "низзя так о Донбассе, что вы знаете. Да нам тут тяжело". Боритесь и поберете!

Я вот борюсь. За освобождение своей Луганщины от совковости, от низости, от ницести, от российского оккупанта и местного пофигизма "мы не этого хотели-нас обманули, но вы должны и обязаны"…

И мне вот импонирует, что сейчас по сути, маленькая "угольная швейцария", более известная, как Лугандон или ОРДЛО переживает свои лучшие времена, я бы сказала пик "развития и процветания", апофеоз жизни безбендерукроповнациков и всего того, что мешало гордому "народу Донбасса" в его стремлениях в светлое никуда.

Ведь все, что сейчас там происходит, яркая картинка того, как Охлос устанавливает Охлократию и приводит к власти Диктатуру, а потом тихо уходит в состояние "все так живут, лишь бы хуже не было".

Эта картинка может напомнить жителям ОРДЛО и, наверное уже в сотый раз и населению Украины, и даже вырубить на лбу истину: сегодня ты живешь так, как голосовал вчера. Граждане об этом помнят всегда, а вот население — нет.

ОРДЛО — территория победившей в 2014-м Охлократии, сегодня — это уже гетто устойчивой Диктатуры.

А теперь краткий пересказ ситуации:

В Антраците бастуют шахтеры: задержка зарплаты 4 месяца.

Сразу после забастовки в городе нашли "covid-19" и закрыли ночью(!) на "карантин" города ОРЛО (Свердловск, Ровеньки, Антрацит, Красный Луч).

Как красиво диктатура использует тему карантина и пандемии, да?

Охрану блокпостов на въездах в город осуществляют вооруженные казаки и наемники из РФ.

В Антрацит вчера заехали на "Уралах", БТРах казаки Козицина (вооруженные формирования, называющие себя всевеликим войском донским, часть из них граждане РФ, наемники, часть местные жители ОРДЛО, называющие себя потомственными донскими казаками) — если здесь будет "Новочеркасск-1962, то свои жители лыныры будут убивать своих соседей, жителей лыныры.

В ОРДЛО вспыхивают "голодные бунты"

Хотя я в такое развитие событий (подавление бунта танками в открытую) не верю, пообещают и дадут кусочек зарплаты, позакрывают на подвалы, возбудят уголовные дела по "работе на укропов" и шахтеры пойдут работать дальше, и бесплатно, ведь бастующие подчеркивают, что они за "республику" и против "бендер".

И, тем не менее, показательно привлечение к подавлению народных бунтов местных жителей.

Вчера через КПП "Должанский" (не контролируемый Украиной) из РФ заехали еще военные и 4 машины водомета.

В ОРДЛО вспыхивают "голодные бунты"

Вчера сразу же по всему ОРЛО исчезла связь и местная "лугаком" и "МТС-Вогафон".

Ночью были заблокированы соцсети городов ОРЛО. "Власти" ОРЛО заявили, что "интернет и МТС заблокировала укрохунта", но люди уже (!) не прошло и 6-ти лет, не верят, так как вышки МТС в ОРЛО в ручном управлении местных коллаборционистов, а интернет в ОРДЛО поступает через оптиковолокно из РФ.

В ОРДЛО вспыхивают "голодные бунты"

В Свердловске и Краснодоне дали 11% от майской зарплаты и пообещали выплатить всю. Но при этом здесь не выплатили апрельскую и часть мартовской (на каждой шахте по-разному).

Жители ОРДЛО разделились на тех, кто не поддерживает бунт шахтеров, мотивируя "нужно потерпеть", "москва не сразу строилась", "не нужно брать пример с майдаунов", "все выживают, и ничего", и тех, кто призывает к бунтам во всех городах и на всех предприятиях, ведь здесь массовые задержки зарплаты.

В ОРДЛО вспыхивают "голодные бунты"

Особенно против шахтеров выступают те, кто получает 2-4 выплаты и боится, чтобы с приходом в ОРДЛО Украины у них не исчезла вторая "республиканская" выплата.

Так что занимательно смотреть, как шахтеры-пенсионеры, гнобят работающих молодых шахтеров. Свои у каждого свои.

В Антраците вчера и сегодня звучали выстрелы в городе и на жилых кварталах. Говорят, что задерживали "укро-дрг", но по факту, возможно, это шалят пьяные казаки или же задерживают бунтарей. Из-за отсутствия связи нет возможности получать информацию оперативно. В морг Антрацита утром поступило 4 трупа, 1 женский.

На сегодня причины смерти: вчера поступившая в морг 1 женщина 76-лет -инсульт. Сегодня поступило еще 2 женских трупа в возрасте 51 и 56 лет, смерть от пневмонии. Мужчины — огнестрел. Говорят с линии разграничения.

В городах ОРЛО появились листовки с призывами к шахтерам бунтовать, но это не украинские партизаны и не проукраинские листовки (!) — этот факт подчеркнули многие, в том числе и проукраинские жители, и участники сопротивления, поэтому здесь в ОРЛО больше склоняются к версии "рука москвы".

Даже опасаются, чтобы под видом "помощи и защиты шахтеров" Москва не впустила сюда "укро-хунту".

Соцсети ОРЛО забиты мнениями о заговоре СБУ и Пасечника. А вот люди из числа самих бастующих, говорят о листовках (кстати, они провокационно оранжево (Майдан Ющенко на Донбассе не забыт, здесь оранжевое, как красная тряпка быку, красно-черные-правосековская пугательная тема в тренде опять), как о провокациях со стороны мгб Пасечника по отношению ним, чтобы связать их бунт и бастующих шахтеров с "госизмена" и "укро-дрг", и "работой на укропов".

Шахтеры из Антрацита говорят, что, мол, так легче "мгбистам" будет влиять на людей и семьи бастующих, и возбудить на них дела. Поэтому бастующие подчеркивают — "наш бунт мирный и вне политики, мы за республику, но с зарплатой".

Проукраинские жители активно комментируют жалобы "народа Донбасса"- "а мы предупреждали в 2014-м", и тролят "народ Домбаса" — "затобезбиндер". В этой ситуации показательна работа "властей ОРЛО"- ограничение свободы слова, связи, интернета, информации и манипуляции на тему "covid 19", использование карантина, как ограничения свободы передвижения.

Помните: от победы Охлократии до победы Диктатуры, всего один шаг!

По городам снуют военные патрули. Отключили в Ровеньках, Антраците и Свердловске воду, частично свет и газ. Шахтеры еще работающих шахт добираются на работу на своих машинах, полями.

В Антраците говорят о массовых арестах. Аресты идут по квартирам и домам не только бунтарей, но и членов их семей. Забирают даже жен и детей, якобы на допрос, поговорить, но о возврате домой задержанных, соцсети молчат.

Российские кураторы из российских комми "Рабочая партия России", членами которой являются большинство шахтеров в группе "Донбасс: рабочая партия России" разместили информацию о происходящем на шахте "Комсомольская", которую тут же "мгб" и СМИ ОРЛО назвали –провокацией.

Однако проукраинские жители Антрацита, где у меня живет много адекватных друзей, сообщают, что информация от "Рабочей партии России" достаточно честная. Цитирую: "8 июня 2020 года, в 22:00 в г. Антрацит предприняты действия, направленные на убийство 123 шахтеров. В шахте "Комсомольская" отключена подача электроэнергии, вследствие чего остановлена вентиляция и водоотлив" (с).

В ОРЛО Пасечник и Ко тут же отреагировали "Просто на шахте на непродолжительное время пропадала электроэнергия — шахту переключали на другую линию. Такое случается, и это не было заговором против рабочих".

Понятное дело, что это ложь, таким образом, просто усмиряют рабочих. По-советски. Не будут покупать лотерейные билеты-отключим газ (с).

Рабочих почти все время связывают по шахтной телефонной сети с женами и детьми, которые третьи сутки не спят, так как их "опрашивают". Люди запуганные и убеждают горняков "сдаться".

Что еще удивило. На двух шахтах ОРДЛО, которые уже объявили в затопление, ой, реорганизацию, перед намечающейся на них забастовкой, погибли шахтеры: " На шахте "Холодная Балка" ("Макеевуголь") из-за выпавшей из кровли породы погиб горнорабочий 1983 года рождения. Еще один шахтер 1976 года рождения получил травмы, он поднят на поверхность и направлен в горбольницу Макеевки, — рассказали в спасательном ведомстве.

Сотрудники МЧС спасли и горняка 1985 года рождения, оказавшегося заваленным породой на шахте "Комсомолец Донбасса". Пострадавшего госпитализировали в больницу Енакиево".

Ну, шахтеры в ОРДЛО гибнут регулярно. Техника безопасности и износ шахт… Но, вот здесь как-то все слаженно.

Коллектив заговорил о забастовке, и лидер общественного мнения попал под завал. И так на двух закрывающихся шахтах.

Страшно, но вот подумайте сами, завал или аварию в шахте может организовать только шахтер, твой напарник, коллега, который вчера донес на тебя в "мгб", только за то, что ему выплатят задолженность по зарплате и премию, и провел диверсию, убив друга, знакомого, своего, коллегу, который отец, муж, сын, который. Возможно, такой же путиннведист и "республиканец", желающий назад в СССР.

ОРДЛО — мир Тирании и Диктатуры, которая туда пришла на волне победившей Охлократии. Ну, не построит охлос с совком головного мозга, орущий "нельзя писать, если ты против нас – значит, ты враг, расстрелять, жгущий книги, указывающий на правильность мнения, желающий поправить свое личное благосостояние за счет расстрелять и разграбить чужого человека, мир демократии и справедливости.

Охлос всегда хочет справедливости лично для себя за счет всех остальных. Демос всегда хочет справедливости для всех, без исключения, чаще жертвуя собой.

Кроме Антрацита прославился еще и Алчевск вчерашней забастовкой двух часовой на Алчевском металлургическом комбинате (АМК). Забастовку начал ЖДЦ (железнодорожный цех), и одна бригада в доменном цеху. Требовали, как и шахтеры "Комсомольской", выплаты долгов за три месяца. Бастовали не долго – после обеда с рабочими побеседовало руководство завода, которое пообещало выплатить задолженность за март и апрель до конца этой недели. После чего забастовка была фактически прекращена.

Сегодня из Антрацита написали, что рабочим шахты "Комсомольская", где продолжается подземная забастовка горняков, перечислили зарплату за май.

По поводу выплат долгов за март и апрель, пока тишина.

Директор новосозданного в ОРЛО РТК "Востокуголь" Владимир Шатохин вчера недвусмысленно подчеркнул, что долги за март и апрель, это не долги нового предприятия.

Это очень красиво!

Значит, смотрите, ОРДЛыния же против олигархов, но против украинских олигархов. Поэтому шахты ОРДЛынии отдали в управление "Внешторгсервис", компании Сергея Курченко, беглому януковскому олигарху, который осел в России. Он поуправлял шахтами ОРДЛО, пока они не закончились, и теперь "не выходит на связь с руководством республики".

Поэтому шахты ОРДЛО забрали в "госуправление" и создали РТК "Востокуголь".

Так вот, долг по зарплате за май, это долг РТК "Востокуголь", а долги с января по май, это долги Курченко и "Внешторгсервис", идите "наварасы" в суд (он в ОРДЛО не работает по гражданским делам).

Кстати, такой трюк в ОРДЛО проделали в 2014-м году, заявив, что время работы с мая (как вы помните, они там празднуют день "референдума" как день создания "республики") по январь 2015-го-это долго Украины, идите туда и добивайтесь, это не долги "республики", так как на работу в "республики" вас взял потом.

И что удивительно, никто из жителей ОРДЛО не пикнул в отношении такой расстановки вопроса. До сих пор за это ненавидят Украину, и грозят судами в том числе и ЕСПЧ.

Но, кое-что в ОРЛО в этой ситуации мне понравилось. Вообще, как вы поняли, понравилось много, но акцентирую вот на этом. Цитата:

"По мнению "Луганского инсайда", "власти республики" проводят оттачивание новых технологий контроля общества:

Донбасс прекрасный полигон для этого, отличное поле для различных, не очень гуманных, экспериментов. Вдаваться в подробности пока не хочу. Могу лишь констатировать следующее:

— Связь украинского оператора МТС-Vodafone положили намеренно, никакой аварии нет. В Антрацитовском районе также блокируется связь "Лугаком".

— Соцсеть Вконтакте блокируется ГУП "Лугаком", который является единственным поставщиком интернет-трафика в ЛНР. Кроме того алчевский провайдер Matrix (который охватывает не только Алчевск, но и Брянку, Стаханов) блокирует Ютуб.

— Объявленный "карантин" в Антрацитовском районе и Ровеньках не имеет никакого отношению к ситуации с коронавирусом.

— Поселок Дубовский, где находится шахта "Комсомольская", полностью блокирован".

Это не прозрение, но уже что-то. Это фиксация Диктатуры и Тирании.

Гетто почесывает затылок и мычит "как же так, мы не этого хотели, нас обманули", но продолжает махать триколором и обвинять во всех грехах Украину.

Культ врага и культ личности- основные нарративные социальные платформы режимов.

Охлос всегда любить обожать героя, который всех их спасет и всем даст, и ненавидеть врага, который виноват во всем, что они сделали.

Мне кажется, что если ОРДЛО должно стать нашей настольной книгой, по которой стоит изучать все импринтинговые нарративы, разбирать якорные состояния советских людей, изучать Охлократию и ее последствия, социологию, политологию и даже психиатрию, то в ОРДЛО настольной книгой должны стать "1984" и "Скотный двор" Джорджа Оруэлла. "Скотный двор"…

"Среди свиней обращал на себя внимание маленький жирный кабанчик по имени Крикун – существо с круглыми щёчками, сверкающими глазками, проворными движениями и пронзительным голоском…Жизнь была нелегкой. Снова всем животным, кроме свиней и собак, снизили нормы выдачи корма. Но Крикун без труда доказывал животным, что на самом деле они не испытывают недостатка в пище, что это им только кажется. В быстром темпе визгливым голосом он зачитывал цифры, доказывающие, что на Скотном Дворе стало больше сена, овса и репы, что рабочий день стал короче, а питьевая вода – вкуснее, возросла продолжительность жизни, упала детская смертность, стало больше соломы в стойлах и меньше блох. Животные верили каждому слову свиньи".

у слову свиньи".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.