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18 жовтня • оновлено в 14:49
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"Соцмережі вибухнуть!" Синоптикиня дала неочікуваний прогноз погоди в Україні

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В Україні вихідними, 19 та 20 жовтня, буде суха сонячна та тепла погода. Температура вночі коливатиметься в межах +6…+12 градусів, а вдень – підійметься до +17…+24.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вітер буде південних напрямків 3-8 м/с або ж просто штиль.

"В Україні 19-20 жовтня очікується суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. Температура повітря вночі +6…+12 градусів, вдень +17…+24 градуси", – написала Діденко.

Синоптикиня дала неочікуваний прогноз погоди в Україні

Синоптикиня дала неочікуваний прогноз погоди в Україні

Синоптикиня додала, що наступний тиждень почнеться так само – найближче відчутне похолодання до +15…+19 градусів очікується аж 23 жовтня. Дощі найближчим часом також не передбачаються.

"Соціальні мережі ввечері в неділю та у понеділок, думаю, просто вибухнуть безліччю фотографій жовтого листя і червоних кленів. Бо за такої синоптичної ситуації навряд чи хтось залишиться вдома", – підкреслила вона.

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Вперше за 139 років: "бабине літо" в Україні встановило температурний рекорд

Діденко відзначила, що у Києві в суботу та неділю не буде дощу, температура сягне до +20 градусів.

За її словами, в Україні "бабине літо" вирішило перейти у "бабину зиму".

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Укргідрометцентр/скріншот

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Укргідрометцентр/скріншот

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спершу не буде такою суворою, як прогнозували раніше.

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Місце
Україна
Тег
погода
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Хава нагила
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