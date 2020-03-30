Будуть у літаках до кінця! Українці з Балі висунули ультиматум

Понад 100 українських туристів, які прилетіли з Балі, налаштовані сидіти в літаку до того часу, поки топ-чиновники не дозволять їм відправитися додому. Примусової обсервації через пандемію коронавірусу пасажири не хочуть.

Як повідомив OBOZREVATEL один із туристів Володимир Балич, зараз на стоянці два літаки – по 30 й 80 осіб відповідно. Люди перебувають у важких умовах – без продуктів, туалету й свіжого повітря.

"Ми вилетіли з Балі в Катар, потім вже до Києва. Повинні були повернутися додому приблизно о 23:00 29 березня, а прилетіли тільки о 03:30 ночі. Наш літак затримували ще в Досі, просили підписати документи про добровільну обсервацію, але ми відмовилися. По прильоту співробітники Нацгвардії та аеропорту сказали, що ми повинні відправитися у готель "Козацький" на два тижні", – розповів Володимира Балич.

За його словами, пасажири відмовилися від двотижневої обсервації й запропонували варіант самостійно відправитися на самоізоляцію, по своїх домівках. У відповідь їм знову сказали підписати документ, в якому йдеться, що всі повідомлені про причини і характер обсервації, про наслідки недотримання режиму і т.д.

Пасажирів не випускають з літака

"Нам запропонували два варіанти – готель "Козацький" та ще один, але точно не пам'ятаю назву, він вже ніби зайнятий. Проживання там буде для нас безкоштовне, але ось харчування за свій рахунок. Наскільки мені відомо, там недешево, що багатьом й не подобається... Зараз ми перебуваємо в літаку, просимо зв'язатися з нами когось із топчиновників, тому що місцеві правоохоронці просто виконують накази й не можуть приймати рішення", – підкреслив Балич.

Як писав OBOZREVATEL:

В аеропорту "Бориспіль" увечері 29 березня приземлився борт з українцями з В'єтнаму, які відмовилися від обсервації. Після того, як українці вийшли з літака, вони влаштували сутички з поліцією, намагаючись залишити територію аеропорту.

Готель "Козацький" опечатали, а туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода й можна приносити свою їжу.

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