"Соромно за таких представників!" Українського посла засікли на вечірці в річницю Голодомору. Фото

Посол України в Таїланді Андрій Бешта разом із дружиною Наталією у день вшанування пам'яті жертв Голодоморів розважалися на вечірці у Бангкоку.

Як повідомила українська діаспора у Таїланді, 23 листопада у Бангкоку відбувся показ колекцій у рамках розважально-презентаційної серії вечірок "9th Celebration of Thai Silk". Родзинкою заходу став вихід на подіум очільників дипломатичних установ та їх дружин (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

"Серед учасників цьогорічного заходу особливо відзначилася дружина посла України в Королівстві Таїланд. Вона з усмішкою дефілювала на сцені палацу Royal Thai Navy Convention Hall, а її чоловік оплесками та вигуками підтримував дружину з зали", - зазначили у діаспорі.

Андрія Бешту засікли на вечірці в день пам'яті жертв Голодомору

Як написав на своїй сторінці у Facebook один з українців, який мешкає у Бангкоку, вихід дружини посла України став "вишенькою на торті".

"Дефіле" Наталіі Бешти вразило "вишуканістю та витонченістю форм та змісту", було видно неозброєним оком, як глибоко засмучена дружина керівника української дипустанови в Таїланді скорботою за безневинно страченими голодом мільйонами українців. Цікаво, що саме шоу називалося Grand Fashion Extravaganza! Вишенькою на торті тієї екстравагантності стала саме дружина українського посла", - написав українець.

"Сподіваюся, президент України і міністр іноземних справ звернуть увагу на цю подію і зроблять належні висновки. Мені ж особисто соромно за таких представників України в світі", - зазначив представник діаспори.

Андрія Бешту засікли на вечірці в день пам'яті жертв Голодомору

Андрія Бешту засікли на вечірці в день пам'яті жертв Голодомору

Андрія Бешту засікли на вечірці в день пам'яті жертв Голодомору

Як писав OBOZREVATEL, відомий київський ресторатор Сергій Стахов опинився в центрі скандалу, коли в День пам'яті жертв Голодомору в Україні опублікував у Facebook фото з Москви.

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