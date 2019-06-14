Соратник Медведчука купив Zik: почалася хвиля звільнень

Після придбання телеканалу Zik нардепом Тарасом Козаком, соратником скандального політика-опозиціонера Віктора Медведчука, багато співробітників компанії заявили про звільнення.

Зокрема, як пише "Детектор медіа", з телеканалу йдуть гендиректор Ігор Туркевич, керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, журналіст і ведучий Вахтанг Кіпіані, головний редактор ІА Zik Тетяна Вергелес.

Ілюстрація. Zik

"Мій Zik закінчився. Звільняюся", – прокоментувала те, що трапилося, Вергелес на своїй сторінці у Facebook.

Тетяна Вергелес Zik

"За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи купив Медведчук Zik. І це завжди було неправдою. Але ось це відбулося – Тарас Козак, соратник кума Путіна, власник Zik'у. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу", – заявила Мовчан.

Ольга Мовчан Zik

"Завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу.

Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, бо офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми я мав домовленості про невтручання в новини та тижневик, і я дякую, що досягнуті домовленості були дотримані. Ми могли робити новини й підсумкову програму так, як бачила їх редакція", – написав у Facebook Недзельський.

Роман Недзельський Zik

"По дорозі на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому більше 6 років виходила програма "Історична правда-ZIK". Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук – це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього", – заявив Кіпіані.

Вахтанг Кіпіані Zik

Нагадаємо, власником Zik Тарас Козак, який балотується до Верховної Ради України від партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя", офіційно став 14 червня.

Так, у його медіаактивів тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і Zik.

ЗМІ називають Козака "людиною Медведчука". Він є 10-м у списку партії "Опозиційна платформа – За життя".

Раніше політик був заступником Медведчука в ГО "Центр Правової Держави", а також членом координаційної ради проросійського руху "Український вибір", ініціатор і лідер якого – Медведчук.

У Верховну Раду 8-го скликання він потрапив за списком "Опозиційного блоку".

Тарас Козак NewsOne

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон повідомив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом Медведчука "112 Україна". Також про вихід оголосила його дружина Олеся Бацман.

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