Соколова звернулася до Зеленського через ATR: з'явилося відео

Українська журналістка Яніна Соколова звернулася до президента України Володимира Зеленського через блокування фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

В ефірі цього ресурсу вона попередила главу держави, що наслідки такого обмеження патріотичного медіа в умовах війни можуть бути сумними (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хочу звернутися до нашого шановного президента Володимира Олександровича і сказати, що зараз він не тільки лакмусував у проукраїнському суспільстві з критичним мисленням своє ставлення до Криму, а він ще й підштовхнув історію того, що може з ним трапитися так само, як трапилося з нашим колишнім "легітимним" президентом, який був до президента Порошенка", – сказала телеведуча.

Соколова і Зеленський

Вона також нагадала президенту, що українці є дуже терплячою нацією, але всьому є межа, і провела паралель із подіями Євромайдану, а також мітингами людей напередодні "нормандської зустрічі" у грудні 2019 року.

"Українці дуже терплячі, але такими своїми вчинками ви просто нас змушуєте до того, щоб вийти і сказати все це велелюдною компанією біля ваших стін або на Майдані. І тоді вже вам не буде що сказати про проплачені мітинги "Ні капітуляції!", тоді ви вже будете чітко розуміти, чому це відбувається", – категорично сказала Соколова.

"І взагалі обмеження медійників, особливо за часів, коли йде війна і окупація Криму, – це просто зашморг на шиї будь-якого правителя – тоталітарний він чи вважає, що демократичний. Тому я би вас застерегла цього не робити", – додала вона, звертаючись до Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова записала звернення до Зеленського через узурпаційний, на її думку, законопроєкт про протидію дезінформації. Журналістка вважає, що документ посилює вплив влади на журналістів і знищує свободу слова.

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