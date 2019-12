"Снитиметься у жахіттях!" Моторошний знімок мопса розбурхав мережу

У США рентгенівський знімок мопса розбурхав місцеві соцмережі й став у них вірусним, нажахавши багатьох користувачів.

Ним у своїх Instagtam і Twitter поділився відомий телеведучий Енді Річтер. Водночас підкреслив, що вихованець належить його приятелю.

"Мопс мого друга пішов до ветеринара", – підписав він фото.

У коментарях користувачі зізналися, що зображення викликало у них суперечливі почуття.

"Одночасно і жахливо, і смішно", "Це сміховинно, огидно, мило і жахливо", – писали одні.

Інші погоджувалися з цим і додавали, що не зможуть заснути після побаченого: "У мене від цього будуть жахіття!". Ще деякі з користувачів потурбувалися, чи все з мопсом нормально.

Зі свого боку Річтер запевнив усіх, що зі здоров'ям у чотирилапого все гаразд, а також опублікував фотографію пса у повсякденному житті.

I let my friend know his dog has gone viral, and he told her. She has a clean bill of health, btw pic.twitter.com/MlPrEU12Fp