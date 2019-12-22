"Снитиметься у жахіттях!" Моторошний знімок мопса розбурхав мережу

У США рентгенівський знімок мопса розбурхав місцеві соцмережі й став у них вірусним, нажахавши багатьох користувачів.
Ним у своїх Instagtam і Twitter поділився відомий телеведучий Енді Річтер. Водночас підкреслив, що вихованець належить його приятелю.
"Мопс мого друга пішов до ветеринара", – підписав він фото.
Рентгенівський знімок мопса налякав користувачів соцмереж
У коментарях користувачі зізналися, що зображення викликало у них суперечливі почуття.
"Одночасно і жахливо, і смішно", "Це сміховинно, огидно, мило і жахливо", – писали одні.
Юзери жахнулися від побаченого
twitter.com/AndyRichter
Інші погоджувалися з цим і додавали, що не зможуть заснути після побаченого: "У мене від цього будуть жахіття!". Ще деякі з користувачів потурбувалися, чи все з мопсом нормально.
Зі свого боку Річтер запевнив усіх, що зі здоров'ям у чотирилапого все гаразд, а також опублікував фотографію пса у повсякденному житті.
Мопс у повсякденному житті
twitter.com/AndyRichter
I let my friend know his dog has gone viral, and he told her. She has a clean bill of health, btw pic.twitter.com/MlPrEU12Fp- Andy Richter (@AndyRichter) 18 грудня 2019 р
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