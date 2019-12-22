Головна Новини
22 грудня • оновлено в 03:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Снитиметься у жахіттях!" Моторошний знімок мопса розбурхав мережу

842
Читати матеріал російською

У США рентгенівський знімок мопса розбурхав місцеві соцмережі й став у них вірусним, нажахавши багатьох користувачів.

Ним у своїх Instagtam і Twitter поділився відомий телеведучий Енді Річтер. Водночас підкреслив, що вихованець належить його приятелю.

"Мопс мого друга пішов до ветеринара", – підписав він фото.

Новини
Помер популярний блогер-зек Мопс дядя Пес

Рентгенівський знімок мопса налякав користувачів соцмереж

Рентгенівський знімок мопса налякав користувачів соцмереж

У коментарях користувачі зізналися, що зображення викликало у них суперечливі почуття.

"Одночасно і жахливо, і смішно", "Це сміховинно, огидно, мило і жахливо", – писали одні.

Юзери жахнулися від побаченого

Юзери жахнулися від побаченого

twitter.com/AndyRichter

Інші погоджувалися з цим і додавали, що не зможуть заснути після побаченого: "У мене від цього будуть жахіття!". Ще деякі з користувачів потурбувалися, чи все з мопсом нормально.

Зі свого боку Річтер запевнив усіх, що зі здоров'ям у чотирилапого все гаразд, а також опублікував фотографію пса у повсякденному житті.

Мопс у повсякденному житті

Мопс у повсякденному житті

twitter.com/AndyRichter

My friend's pug went to the vet

Публікація від Andy Richter (@richtercommaandy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, шестирічний кіт-"кіборг" на ім'я Віто, який першим в Італії отримав два протези задніх лап після серйозної ДТП, став зіркою інтернету.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Діна Баронова
Місце
США
Теги
фотографии соцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги