Головна Новини
30 січня • оновлено в 10:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Снігу не буде: синоптик дав прогноз на лютий в Україні

1.9т
Читати матеріал російською

Лютий Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

Про це повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. При цьому в лютому можливі рясні опади.

Новини
Снігопад та ожеледиця: синоптики попередили про різке погіршання погоди в Україні

"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня зі збереженням активного західного/південно-західного переносу і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас. Внаслідок цього, практично по всій Європі (особливо у східній половині) очікуються позитивні аномалії температури повітря", – зазначив він.

За словами синоптика, кількість опадів при цьому прогнозується близько норми, місцями на 10-30% вище за неї за рахунок переважання протягом місяця поля зниженого тиску.

"Існує ймовірність епізодичних вторгнень холоду з півночі, проте їхня інтенсивність і тривалість не зможуть істотно вплинути на загальну картину. Постійного снігового покриву не очікується", – уточнив Кибальчич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів України чекають морози у березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги