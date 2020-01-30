Снігу не буде: синоптик дав прогноз на лютий в Україні

Лютий Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

Про це повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. При цьому в лютому можливі рясні опади.

"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня зі збереженням активного західного/південно-західного переносу і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас. Внаслідок цього, практично по всій Європі (особливо у східній половині) очікуються позитивні аномалії температури повітря", – зазначив він.

За словами синоптика, кількість опадів при цьому прогнозується близько норми, місцями на 10-30% вище за неї за рахунок переважання протягом місяця поля зниженого тиску.

"Існує ймовірність епізодичних вторгнень холоду з півночі, проте їхня інтенсивність і тривалість не зможуть істотно вплинути на загальну картину. Постійного снігового покриву не очікується", – уточнив Кибальчич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів України чекають морози у березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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