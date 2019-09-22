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22 вересня • оновлено в 19:41
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Снігопади, дощі та потепління: синоптик здивував прогнозом погоди на листопад

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Початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

Такий прогноз погоди на останній місяць календарної осені дав народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф".

За його даними, з 1 до 3 листопада температура повітря буде в районі 9-11 градусів тепла, а до 5 листопада температура знизиться до 6-8 градусів вище нульової позначки термометра. Такі температури триматимуться до 10 листопада.

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"Водночас очікуються дощі: 7 і 9 листопада. Із 12 до 22 листопада вже починаються стабільні морози всі дні. Сніг пройде 13 і 14 листопада, а нічні температури будуть у межах 5-7 градусів із "мінусом". Щоправда, в окремі дні температура може опуститися й до 9-11 градусів морозу. Така ситуація може бути 17-18 листопада", – пояснив синоптик.

У кінці місяця Горбань прогнозує повернення "плюсових" температур.

"Із 23 листопада – знову тепло. Це буде 3-4 градуси тепла, і так буде до кінця місяця. Дощі в цей період прораховуються на 27-28 листопада", – уточнив він.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Теги
погода снігопад
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