Снігопад та ожеледь: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Синоптики попередили, що в Україні різко погіршиться погода. За прогнозом очікується значне випадання снігу і ожеледь на дорогах.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, помірний снігопад почнеться вже сьогодні, 29 січня і 31 січня вже прогнозуються опади до 30 см.

За прогнозом синоптиків, на Закарпатті пройдуть дощі з мокрим снігом. При цьому приріст сніжного покриву буде на рівні 20-30 см, на дорогах ожеледиця.

Снігопад

Мокрий сніг торкнеться західних, північних, Полтавську, Харківську, Чернігівську та Сумську області. На дорогах утворюється сніговий покрив висотою 3-10 см.

Рятувальники наголосили, що ускладнення погодних умов спричиняє ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У Карпатах оголошено II рівень небезпеки, тому місцями можливе припинення руху транспорту на дорогах.

Карта погоди Facebook Рятувальники України

Карта погоди Facebook Рятувальники України

По Києву і Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці і вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Facebook Рятувальники України

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють, що похолодання в Україні в лютому скасовується, так як, згідно з останніми прогнозами, в країну знову прийде в цей період потепління.

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