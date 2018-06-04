Сніг і спека до +50: світ накрили дивні аномалії

Останнім часом світ усе частіше піддається дії аномальних природних явищ, які не завжди можна однозначно пояснити.

Журналісти звернули увагу на найдивніші новини за минулий тиждень, пише "Сегодня".

Так, 1 червня у кількох регіонах РФ аномально опустилася температура повітря і випав сніг. Опади накрили Набережні Челни і Елабугу, Урал і Поволжя. Незважаючи на те, що сніг не йшов довго, він встиг засипати більшу частину Омська.

У той же час аномальна спека почалася у Мексиці. Майже по всій країні оголосили режим надзвичайної ситуації. У деяких штатах стовпчики термометрів показують до + 50-ти градусів за Цельсієм. Це найвищий показник за останні сто років.

А у Венесуелі аномалії не помітили, але спостерігається інша дивина. У столиці Каракасі метро стало безкоштовним.

Причина - відсутність сировини для виготовлення квитків. Як повідомляється, сировину для квитків, як і практично все обладнання метрополітену, закуповувалося за кордоном. Однак через глибокої економічної кризи уряд ось уже рік як відмовляється надавати компанії-перевізнику валюту для закупівлі сировини.

Тим часом дивний інцидент трапився і в Німеччині. Там із зоопарку втекли небезпечні тварини - два леви, два тигра і ягуар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США два журналіста телеканалу WYFF News 4, який входить до складу NBC, загинули під час підготовки сюжету про наслідки шторму "Альберто", який обрушився на південь країни.