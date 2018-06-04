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Сніг і спека до +50: світ накрили дивні аномалії

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Останнім часом світ усе частіше піддається дії аномальних природних явищ, які не завжди можна однозначно пояснити.

Журналісти звернули увагу на найдивніші новини за минулий тиждень, пише "Сегодня".

Так, 1 червня у кількох регіонах РФ аномально опустилася температура повітря і випав сніг. Опади накрили Набережні Челни і Елабугу, Урал і Поволжя. Незважаючи на те, що сніг не йшов довго, він встиг засипати більшу частину Омська.

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У той же час аномальна спека почалася у Мексиці. Майже по всій країні оголосили режим надзвичайної ситуації. У деяких штатах стовпчики термометрів показують до + 50-ти градусів за Цельсієм. Це найвищий показник за останні сто років.

А у Венесуелі аномалії не помітили, але спостерігається інша дивина. У столиці Каракасі метро стало безкоштовним.

Причина - відсутність сировини для виготовлення квитків. Як повідомляється, сировину для квитків, як і практично все обладнання метрополітену, закуповувалося за кордоном. Однак через глибокої економічної кризи уряд ось уже рік як відмовляється надавати компанії-перевізнику валюту для закупівлі сировини.

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Тим часом дивний інцидент трапився і в Німеччині. Там із зоопарку втекли небезпечні тварини - два леви, два тигра і ягуар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США два журналіста телеканалу WYFF News 4, який входить до складу NBC, загинули під час підготовки сюжету про наслідки шторму "Альберто", який обрушився на південь країни.

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