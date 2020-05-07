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7 травня • оновлено в 12:56
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Сніг і крижаний дощ: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

1.5т
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В Україні 7 травня ще сильніше погіршаться погодні умови – окрім дощів із грозами, у деяких областях очікуються сильний вітер та мокрий сніг.

У багатьох регіонах через це оголошено штормове попередження. Такий прогноз на четвер дали синоптики Укргідрометцентру.

  • Прогнозуються помірні та значні холодні дощі по всій країні;

  • Пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с;

  • Температура повітря подекуди опуститься до +1 градуса.

Сніг і крижаний дощ: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

За даними синоптиків, у четвер значні дощі пройдуть по всій території країни. Тоді як грозова погода спостерігатиметься на заході, а також у центральних областях.

У Карпатах йтиме мокрий сніг, очікується та посилення вітру до 15-20 м/с.

Температура вдень в Україні буде на рівні +10… +15, у східних та більшості південних областей – до +16… +21 градуса. На високогір'ї Карпат, де вночі спостерігалися заморозки до -3, вдень повітря прогріється лише до +1… +6 градусів.

Погода в Україні 7 травня

Погода в Україні 7 травня

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у західних областях України 7 травня прогнозують значну сніголавинну небезпеку – зранку там випало до 15 сантиметрів снігу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода синоптик Укргідрометцентр
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