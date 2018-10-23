Сніг, холод, сильний вітер: в Україні різко погіршиться погода

У середу, 24 жовтня, в Україні очікується холодна погода, дощі і сильний вітер.

Як інформує у Facebook синоптик Наталія Діденко, у західних областях можливі опади з мокрим снігом.

"Циклон поки що над Фінляндією, готується стрибнути на Білорусь, і м'ячиком завтра відпригне від України й пожене на північний схід", — написала вона, порадивши підготуватися до негоди.

Згідно з даними Укргідрометцентру, на заході країни денна температура коливатиметься переважно від +4 до +8 градусів, в центрі і на півночі — від +5 до +8, а на півдні і сході — від +10 до +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі дні синоптики очікують падіння температури до нуля градусів, але прогнозують потепління уже на вихідні.