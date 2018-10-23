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Сніг, холод, сильний вітер: в Україні різко погіршиться погода

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У середу, 24 жовтня, в Україні очікується холодна погода, дощі і сильний вітер.

Як інформує у Facebook синоптик Наталія Діденко, у західних областях можливі опади з мокрим снігом.

"Циклон поки що над Фінляндією, готується стрибнути на Білорусь, і м'ячиком завтра відпригне від України й пожене на північний схід", — написала вона, порадивши підготуватися до негоди.

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Згідно з даними Укргідрометцентру, на заході країни денна температура коливатиметься переважно від +4 до +8 градусів, в центрі і на півночі — від +5 до +8, а на півдні і сході — від +10 до +17 градусів.

Сніг, холод, сильний вітер: в Україні різко погіршиться погода
Сніг, холод, сильний вітер: в Україні різко погіршиться погода

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі дні синоптики очікують падіння температури до нуля градусів, але прогнозують потепління уже на вихідні.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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