Смог дістався до Харкова: дим і неприємний запах закрили жителів по домівках. Фото і відео

Слідом за Києвом, 19 квітня смог дістався до Харкова. На території міста і Харківської області зафіксовано один з найвищих показників рівня забруднення повітря серед європейських міст.

Як повідомляє ДСНС у Харківській області, напередодні, 18 квітня, в області сталося 17 пожеж через спалювання сухої трави. В результаті пожеж вогнем знищено близько трьох гектарів сухої рослинності.

Також, "Вечірній Харків" пише, що у появи смогу безліч причин, серед яких масштабна пожежа у лісі в Житомирській області та Зоні відчуження, що стали свого роду лихом через досить суху зиму і засохлі торф'яники.

"Ще у п'ятницю з'явився неприємний запах та смог у Лозовій, йшов із боку Дніпропетровської області. Зателефонували до Дніпра — у них те ж саме, але в області нічого не горіло. З'ясувалося, смог принесло з Житомирщини", – розповів журналістам "Суспільного" директор обласного Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко.

Дим і неприємний запах закрили жителів Харкова по домівках

Але жодного відхилення від норми вмісту речовин, за словами Пономаренка, у повітрі немає. З рекомендацій — закрити вікна, щоб уникнути дискомфорту, неприємного запаху.

На сайті Saveecobot, де публікується інформація стосовно забруднення повітря, вказується, що в Харкові на поточний момент рівень AQI досягає 167 одиниць. Показники, що лежать в рамках 150-200 AQI, говорять про те, що стан повітря нездоровий і може бути потенційно небезпечним.

Смог у Харкові Kharkiv Today

У місті Харків (Харківська область) в даний час встановлено 25 станцій моніторингу стану атмосферного повітря, з них 18 працює, вони зображені кольоровими колами на карті.

Смог у Харкові waqi.info

Крім того, у мережі з'явилися фотографії і публікації про істотне забруднення повітря, а також дим і неприємний смог.

У міських спільнотах в Instagram опубліковані знімки, на яких користувачі фіксують наслідки численних пожеж. Повідомляється, що смог спостерігається не тільки в обласному центрі, а й у селищах. Жителі смт Пісочин та м. Дергачі також скаржаться на забруднення повітря.

Смог у Харкові

Смог у Харкові

Смог у Харкові

Смог у Харкові

Смог у Харкові

Смог у Харкові

Харків'яни, які живуть в різних районах міста, масово повідомляють, що від Холодної Гори до Горизонту Харків заволокло смогом, який супроводжується неприємним запахом. Про це повідомляє "Місто Х".

"На нових будинках, район Палацу Спорту, Харківських дивізій стоїть смог і сильно смердить якоюсь паленою гумою", – пише одна з інтернет-користувачок.

"На Салтівці з самого ранку спостерігається серпанок на горизонті і неприємний запах горілого. При цьому вчора видимість була дуже хороша. Видно було навіть високу трубу ТЕЦ-5", – повідомив харків'янин Олександр.

"На Холодній Горі також все в диму, як у тумані. На Героїв Праці теж горизонт в серпанку і смердить горілим. Це чорнобильські пожежі принесло?" – припускають харків'яни.

"Неприємний запах і серпанок також спостерігаються в передмістях Харкова. У нас в Люботині запах такий, ніби звалище тліє", – повідомив харків'янин Денис.

Смог у Харкові waqi.info

Смог у Харкові Kharkiv Today

Смог у Харкові Kharkiv Today

Смог у Харкові Kharkiv Today

Смог у Харкові Kharkiv Today

За даними порталу Всесвітнього індексу якості повітря, смог значно зіпсував повітря в районі вулиць Алчевських, Пушкінській, Гвардійців Широнінців, проспекту Науки, провулка Аптекарського і Григорівської шосе. Там зафіксовано "нездоровий" індекс якості повітря, рівний 163 PM. У провулку Квітковому цей показник становить 198 PM. В районі Сортировки, Великої Данилівки, Песочина, ХТЗ рівень забруднення становить 160-170 PM.

Як повідомив прессекретар ГУ ДСНС Харківщини Ігор Лупандін, зараз в області немає пожеж, які могли б викликати такий зміг. За його словами, дане питання в компетенції метеорологів. Однак їх телефон мовчить в зв'язку з святково-вихідним днем.

Згідно з даними ресурсу Windy.com вміст оксиду азоту, ультрадисперсних частинок, оксиду вуглецю, оксиду сірки в повітрі над Харковом знаходиться на рівні вище середнього.

Як зазначив Лупандін, неприємний запах у повітрі може бути викликаний пожежами в екосистемах регіону, які відбувалися напередодні. Нагадаємо, за добу в Харкові і області сталося 17 пожеж в екосистемах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ огорнув аномальний смог. Кличко розповів, коли знизиться забруднення повітря.

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