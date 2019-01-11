Смертей стало менше: з'явилася статистика ДТП в Україні за 2018 рік

У 2018 році в Україні значно знизилася кількість ДТП, проте на дорогах країни щодня усе одно гине дев'ятеро осіб.

Аварійна ситуація безпосередньо залежить від законодавства, доріг, дорожніх служб, місцевих адміністрацій і самих водіїв, написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

"ДТП 2018-го. Знову статистика, знову цифри і відсотки. Але цього разу за цими цифрами стоїть чиєсь життя, здоров'я, матеріальний збиток. Це статистика, з якою ми працюємо кожен день, кожну годину, і яку ми дійсно прагнемо міняти далі й далі до ефемерного "zero", який, я вірю, настане", — зазначив він.

За даними патрульної поліції, у 2018 році порівняно з 2017-м на дорогах України сталося:

на 12 406 менше зареєстрованих ДТП (7,6% зниження);

на 2926 менше ДТП із постраждалими (10,7% зниження);

на 3793 менше було травмовано людей (10,9% зниження);

на 82 особи менше загинуло (2,4% зниження).

ДТП Pixabay

Досягти таких результатів, підкреслив Білошицький, багато в чому вдалося завдяки комплексу заходів, реалізацією яких займається патрульна поліція. Так, у 2018 році були зроблені такі кроки:

значно збільшили кількість екіпажів і територію патрулювання дорожньої патрульної поліції (зараз 200 патрулів у зміну патрулюють траси міжнародного і національно значення — 6500 км доріг);

запущена фіксація швидкісного режиму за допомогою пристроїв TRUCam (тільки за 2,5 місяці зафіксовані більше 25 тис. випадків порушення);

видали понад 11 тис. вимог (приписів) на усунення недоліків;

оформлені 2815 адміністративних протоколів та 8037 постанов щодо недоліків у сфері БДР, зокрема щодо неналежного стану утримання доріг;

винесені понад 1,4 млн постанов і більше 168 тис. протоколів щодо порушень правил дорожнього руху;

підготовлений і узгоджений проект нової постанови про облік ДТП, який уже перебуває на розгляді в Міністерстві юстиції і буде незабаром направлений у Кабінет міністрів.

Для того, щоб наочно продемонструвати поліпшення ситуації на дорогах України, Білошицький показав інфографіку зі статистикою, починаючи з 2006 року. "Кожен зможе зробити свої висновки та порівняти. Рухаємося далі й тільки вперед. Разом до результату", — підсумував він.

Кількість ДТП в Україні за 2018 рік Facebook Олексія Білошицького

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України зі скандалом провалила голосування законопроекту, який повинен був посилити штрафи за непристебнуті ремені безпеки. За цей документ проголосували лише 185 депутатів.

Зі свого боку, автоюрист Денис Конюшко запропонував посилити покарання пішоходам за порушення ПДР. Оскільки нинішні штрафи ніяк не впливають на їхню поведінку на дорозі.

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