У Кам'янському діти потрапили "у полон" мертвого водія: як поїздка в басейн могла скінчитися трагедією

У Кам'янському Дніпропетровської області, де школярі стали заручниками автобуса, в якому раптово помер на ходу водій, хочуть крайніми зробити батьків. Мовляв, це вони найняли для поїздки в басейн приватного перевізника.

Тепер мами бояться відпускати школярів на плавання, а експерти кажуть, що більше половини водіїв в області – далеко не молоді. При цьому медогляди перед рейсом відбуваються тільки на папері.

Про те, хто винен у тому, що діти опинилися в автобусі з мертвим водієм, як часто таке трапляється і чи ведеться статистика випадків раптової смерті за кермом – читайте у матеріалі OBOZREVATEL

Бояться віддавати на плавання

3 лютого у Кам'янському трапилася жахлива НП – в автобусі який віз школярів у басейн, раптово помер водій. Відео події потрапило на камери – спочатку з дверей некерованого транспорту просто на дорогу випала вчителька, а потім автобус в'їхав в огорожу будівництва. Якби він помчав далі, а це спуск із гірки, то автобус набрав швидкість, і поїздка могла обернутися величезною трагедією.

Батьки кажуть, що за ті 20 хвилин, коли дізналися про те, що трапилося, і з'ясували, що з їхніми дітьми все гаразд, мало не посивіли. "У мене дочка була в тому автобусі, всі страшенно злякалися", – написала жінка в соцмережах.

Відвідування басейну для учнів школи №22 у Кам'янському – це подарунок від міської влади. І саме вона винна в тому, що не організувала перевезення дітей, вважають батьки. При цьому крайнім хочуть зробити "батьківський комітет", який нібито сам займався організацією транспорту.

"Влітку було багато трагічних випадків із дітьми на воді. Тому мер міста вирішив, що всі діти Кам'янського повинні навчитися плавати. І буквально перед новим роком нашій школі організували безкоштовні заняття. Басейн, у якому малюки займалися, найкращий у місті. Але про організацію поїздок чиновники чомусь не подумали. І зараз крайніми роблять батьківський комітет, який нібито сам домовлявся за транспорт", – розповіла нам Ольга, мама одного з учнів цієї школи.

Відвідували заняття здебільшого учні молодшої школи, це 1-4 класи. Своїм ходом добиратися зі спального району Черемушки до басейну довелося б двома видами транспорту. Тому, щоб спростити шлях, домовилися з перевізником, але повісили це на батьків. За словами Ольги, син цього разу не поїхав з іншими однокласниками - йому не встигли купити нові плавки, а старі зносилися. Але коли вона дізналася про те, що трапилося, була шокована.

"Я навіть уявити не можу, що пережили діти в цій поїздці. Те перехрестя біля готелю "Зоря" – дуже небезпечне місце. Воно жваве, і аварії в цьому місці – не рідкість. Автобус вдарився в огорожу будівництва і зупинився, що врятувало життя діток. Але якби він не заїхав на той тротуар, то далі – крутий спуск із гірки, мертвий водій, а автобус набирає швидкість... Страшно навіть уявити, чим би все закінчилося", – розповіла нам мама.

Її дуже налякало відео події, яке з'явилося з соцмережах. "Я спочатку подумала, що із салону випала дитина. Це ж який вона там жах пережила, що готова була викинутися, ризикуючи опинитися під колесами інших автомобілів. Але ще більше я злякалася, коли виявилося, що це вчителька. Зараз кажуть, що вона випадково випала, коли намагалася зачинити двері в автобусі. За іншою версією: стрибала, аби покликати на допомогу. Але я зрозуміла, що наші діти нікому не потрібні", – каже мама школяра.

За її словами, школа №22 – не проста, а інклюзивна. Тут навчаються діти з інвалідністю. І з цієї причини на уроках і заняттях, крім вчителів, завжди присутні вихователі.

"Якщо у дитини буде напад епілепсії, то реагувати потрібно блискавично, а не бігти і кликати на допомогу медсестру. І як би вона могла когось покликати на дорозі? Директор каже, що можна зрозуміти вчительку, вона ще дуже молода. Але мені тепер страшно. Виходить, що у стресовій ситуації, моя дитина може виявитися сама", – уточнила мама.

Вона каже, що навчитися плавати – це дуже добре. Але тепер замислилася – чи варто пускати дитину на заняття, коли за неї ніхто не несе відповідальність. Тим більше в ситуації, коли йдеться про особливих дітей.

"І я не здивована, що влада зайняла таку позицію. Неподалік від школи є садок для дітей з інвалідністю. Біля нього – дорога, яка після дощу або снігу стає суцільною ямою з вибоїнами. І мами, ступаючи в калюжі по кісточки води, змушені носити на руках діток з ДЦП. Я два роки писала в усі інстанції, але приходять відповіді, що у них немає грошей. Немає грошей на 500 метрів дороги, при цьому фонтани на кожному кутку понатикали! Це показує, яке тут ставлення до наших дітей", – обурена молода мама.

Скаржився на біль у серці

Вчора у школі №22 весь день були вимкнені телефони, а в департаменті з гуманітарних питань Кам'янського нам заявили, що не мають права нічого говорити. У поліції сказали, що наразі ведуться слідчі дії.

"Ми відкрили два кримінальні провадження, за статтями 115 – це по факту природної смерті водія, і за статтею 287 – "випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації", – уточнили правоохоронці.

Відомо, що водієві було 68 років, попередня причина смерті – інсульт. Але батьки в шоці, що їхній дітей віз по суті дідусь. "Кажуть, що у нього була гіпертонія, сильно піднімався тиск. Але зараз такі перепади погоди, що навіть здорові погано почуваються", – каже нам інша мама.

Приватний перевізник "Інтерспецмаркет" поспішив запевнити місцевих журналістів, що везла дітей не їхня фірма. Але глава профспілки автоперевізників Михайло Тонконогий каже, що це не так.

"Попередньо, це все ж був перевізник "Інтерспецмаркет". Щоправда, машина зареєстрована не на підприємство, був виданий тимчасовий талон. Зараз ми зажадали інформацію з головного сервісного центру. І він, швидше за все, це підтвердить. І тоді ми зможемо це стверджувати з імовірністю в 100%, що автобус був цього підприємства", – говорить нам Тонконогий.

За його словами, зараз фірма намагається зробити вигляд, що поїздка дітей в басейн – це приватне перевезення. І взагалі вони не мають до водія жодного відношення. Адже правоохоронці з'ясовуватимуть – яким чином людину з поганим самопочуттям випустили на рейс. І тоді приватникам доведеться нести відповідальність.

"Річ у тім, що цей перевізник – досить відоме підприємство, і не з найкращого боку. Їх зі скандалом вигнали з чотирьох маршрутів Дніпра, бо вони жахливо здійснювали перевезення. Це наплювацьке ставлення до водіїв та рухомого складу, зокрема і нового. Водії не були нормально працевлаштовані, а щодо проходження медичних і механічних оглядів взагалі мови не було", – уточнює Михайло.

Школа №22

У Кам'янському, кажуть місцеві жителі, відбувається те ж саме. Водії регулярних маршрутів приїздять у глухий кут, там до них виходить чоловік із легкової машини, і просто проставляє печатки в маршрутних листах. Про це Тонконогому уже розповіли очевидці. І водії знову виходять на маршрути.

"А це фікція і порушення закону. Зараз ми з "Укртрансбезпекою" і поліцією вже в рейді, перевіряємо машини, які виходять на маршрут у Дніпрі. А з наступного тижня будемо перевіряти в Кам'янському. Річ у тім, що згідно із законом вікових обмежень для водіїв немає. При цьому, за даними моєї статистики щодо підприємств Дніпропетровської області, понад 28 відсотків водіїв – уже пенсійного віку. А середній вік, станом на грудень 2019 року – це 56,5 років. Тобто, молоді практично немає. це дуже сумна статистика, бо через 5-7 років і працювати буде взагалі нікому", – уточнив Михайло.

Він додав, що йому відразу ж після НП на умовах анонімності передзвонили колеги померлого водія автобуса. Вони розповіли, що останні кілька днів пенсіонер скаржився на погане самопочуття. "В останній день він скаржився, що болить серце. Але його все одно випхали в рейс, бо треба везти людей", – розповів Тонконогий.

Статистику ніхто не веде

При цьому випадки, коли людина раптово помирає за кермом під час руху, досить часті. І не помічати їх просто не можна. Наприклад, в кінці грудня у Запоріжжі так помер водій маршрутки. І Mercedes, що втратив керування, врізався в електроопору.

11 грудня у Дніпрі раптово зник таксист, 34-річний Олег Шевчук. Родичі шукали його весь день, а знайшли мертвим. Йому стало погано в салоні власного авто. Причому клієнтка, яка сіла в машину, бачила хлопця без свідомості.

"З того, що ми змогли визначити, консультуючись із лікарями, у нього трапився гіпертонічний криз – при поїздці з моргу у нього відкрилися очі, і було видно криваву червону пляму. Швидше за все, лопнула судина, і він втратив свідомість. Коли клієнтка підійшла і сіла в машину, він не відповідав, але можливо був живий", – написала в Facebook мама хлопця Тетяна Шевчук.

Вона додала, що замість виклику швидкої допомоги клієнтка фотографувала машину, щоб написати, як працюють водії. Потім запевнила родичів хлопця, що дуже поспішала до дитини, тому не встигла викликати швидку, а повідомила у службу.

"Якби поруч опинилися свідомі небайдужі люди, здатні прийти на допомогу, трагедії можна було б уникнути", – вважає мати, яка втратила єдиного сина.

Олег помер у салоні автомобіля Facebook/Тетяна Шевчук

У листопаді 2019 року у Львові вагітна жінка на Mercedes влетіла в Opel на вул. Мельника-Коновальця. За словами очевидців, на момент аварії львів'янка була вже мертва.

У жовтні в самому центрі Києва водій Mercedes-Benz W211 здавав заднім ходом, стукнув припаркований Mercedes-Benz GL, але на назовні не вийшов. І тільки тоді очевидці помітили, що чоловік мертвий. У серпні на вул. Тарасівській у Києві працівнику поліції охорони стало погано за кермом Renault Logan, він з'їхав на узбіччя і врізався в дерево.

А у 2018 році у Києві неподалік від Південного вокзалу водій автобуса з дітьми раптово помер за кермом. Некерований транспортний засіб тоді вдалося зупинити вчителю. На щастя, ніхто з дітей не постраждав.

"Випадки раптової смерті водіїв бувають, адже не тільки у Дніпрі, а й в Україні така статистика – багато літніх людей. І щоразу ми дивувалися, що пасажири швидше сильно лякалися, ніж травмувалися. Потім виявлялося, що водії перед смертю роблять все, що щоб загальмувати. Один з останніх прикладів – раптова смерть літнього водія автобуса №7 у Києві. Перед тим, як померти, він встиг зупинитися", – розповіли нам в одній з великих фірм-перевізників столиці.

В Україні, на жаль, ніхто не веде статистику – скільки людей раптово помирає за кермом. В "Укртрансбезпеці" порадили звернутися в патрульну поліцію. А в патрульної поліції уточнили, що збір таких даних не передбачено.

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