Смажить далі: синоптики дали спекотний прогноз погоди в Україні

В Україні в суботу, 18 серпня, збережеться тепла погода.

Дощі і грози очікуються у західних, центральних і північних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України температура буде коливатися у межах 25-29º тепла. У центрі країни і на півночі очікують від +26 до +31 градусів.

На сході і півдні буде жарко і сухо. Місцями температура досягне 34º тепла.

У Києві - дощ з грозою, вночі +14 ... + 17°, вдень +25 ... + 27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом вихідних, 18-19 серпня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі, а на решті території буде жарко.