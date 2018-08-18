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Смажить далі: синоптики дали спекотний прогноз погоди в Україні

44.9тЧитати новину російською

В Україні в суботу, 18 серпня, збережеться тепла погода.

Дощі і грози очікуються у західних, центральних і північних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України температура буде коливатися у межах 25-29º тепла. У центрі країни і на півночі очікують від +26 до +31 градусів.

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Синоптик попередила про "цікаву" погоду в Україні

На сході і півдні буде жарко і сухо. Місцями температура досягне 34º тепла.

У Києві - дощ з грозою, вночі +14 ... + 17°, вдень +25 ... + 27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом вихідних, 18-19 серпня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі, а на решті території буде жарко.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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