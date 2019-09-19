"Смали, Надюхо!" Савченко знайшла роботу на скандальному каналі

Народний депутат України VIII скликання Надія Савченко знайшла нове місце роботи. Тепер вона буде ведучою програми "Коментатор. Верховна Рада з інсайдом" на скандальному телеканалі Zik. Його пов'язують з одіозним нардепом від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком.

Анонс шоу, яке вестиме Савченко, з'явився на YouTube-каналі ЗМІ. У ньому вона обіцяє українцям ділитися з ними секретами з кулуарів парламенту і розповідати тільки правду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новина про нове амплуа Савченко розлютила українців, і вони залишили під роликом безліч обурених і стьобних коментарів.

Надія Савченко Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Савченко отримала офіційний статус безробітної. При цьому вона скаржилася, що людині із судимістю важко знайти роботу в Україні.

Савченко осоромилася, роззувшись у Верховній Раді і закинувши ноги на стіл .

Також Савченко зробила фотосесію у довгій смарагдовій сукні на безлюдному березі Балтійського моря.

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