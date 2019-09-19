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19 вересня • оновлено в 17:12
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"Смали, Надюхо!" Савченко знайшла роботу на скандальному каналі

1.1т Читати матеріал російською

Народний депутат України VIII скликання Надія Савченко знайшла нове місце роботи. Тепер вона буде ведучою програми "Коментатор. Верховна Рада з інсайдом" на скандальному телеканалі Zik. Його пов'язують з одіозним нардепом від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком.

Анонс шоу, яке вестиме Савченко, з'явився на YouTube-каналі ЗМІ. У ньому вона обіцяє українцям ділитися з ними секретами з кулуарів парламенту і розповідати тільки правду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новина про нове амплуа Савченко розлютила українців, і вони залишили під роликом безліч обурених і стьобних коментарів.

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Надія Савченко

Надія Савченко

Скріншот відео

"Смали, Надюхо!" Савченко знайшла роботу на скандальному каналі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Надія Савченко Віктор Медведчук
Місце
Україна
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