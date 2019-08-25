"Сльози заважали знімати ..." Українці показали зворушливі фото і відео з Маршу захисників

У мережі продовжують ділитися фото і відео з Маршу захисників, який пройшов у Києві на День Незалежності 24 серпня.

Фотограф Віктор Залевський на своїй сторінці в Facebook оприлюднив ролик, який, як він зізнався, було важко знімати (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Марш Захисників на День Незалежності в Києві

"Сльози іноді заважали робити знімки", – зізнався він. На Марші були присутні українські герої, які отримали серйозні поранення або втратили ноги. Також в колоні пройшли матері, дружини і діти загиблих захисників із портретами синів, чоловіків і батьків.

Марш Захисників

У комментяріях українці подякували героям за їх відвагу, а також пригадали тих, хто віддав своє життя за свободу України.

"Молодці, ви великі молодці. Ми пишаємося вами. Здоров'я і сил вам", "Ви кращі. Низький Вам уклін", "Героям слава", – написали користувачі.

Герої на Марші захисників

Матері загиблих героїв

Українські військові

Захисники з дітьми

Марш Захисників у Києві

Фото загиблих військових

Дівчинка біля стіни пам'яті

Стіна пам'яті

Дівчинка з фото загиблого батька

Українські герої з прапором

Дитина загиблого захисника

Марш героїв

Українські герої

Марш у Києві

Захисники України

Герої, які захищали Україну

Епіфаній

Малюки з портретом

Стенд з фото загиблих

Захисники

Марш Захисників на День Незалежності

Дитина з портретом батька

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в мережі показали молодого хлопця, який на колінах зустрічав матерів загиблих героїв і українських захисників. Він плакав і дякував за те, що в майбутньому у нього з'явиться будинок завдяки їм.

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