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"Сльози заважали знімати ..." Українці показали зворушливі фото і відео з Маршу захисників

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У мережі продовжують ділитися фото і відео з Маршу захисників, який пройшов у Києві на День Незалежності 24 серпня.

Фотограф Віктор Залевський на своїй сторінці в Facebook оприлюднив ролик, який, як він зізнався, було важко знімати (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Марш Захисників на День Незалежності в Києві

Марш Захисників на День Незалежності в Києві

"Сльози іноді заважали робити знімки", – зізнався він. На Марші були присутні українські герої, які отримали серйозні поранення або втратили ноги. Також в колоні пройшли матері, дружини і діти загиблих захисників із портретами синів, чоловіків і батьків.

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Марш Захисників

Марш Захисників

У комментяріях українці подякували героям за їх відвагу, а також пригадали тих, хто віддав своє життя за свободу України.

"Молодці, ви великі молодці. Ми пишаємося вами. Здоров'я і сил вам", "Ви кращі. Низький Вам уклін", "Героям слава", – написали користувачі.

"Сльози заважали знімати ..." Українці показали зворушливі фото і відео з Маршу захисників
Герої на Марші захисників

Герої на Марші захисників

Матері загиблих героїв

Матері загиблих героїв

Українські військові

Українські військові

Захисники з дітьми

Захисники з дітьми

Марш Захисників у Києві

Марш Захисників у Києві

Фото загиблих військових

Фото загиблих військових

Дівчинка біля стіни пам'яті

Дівчинка біля стіни пам'яті

Стіна пам'яті

Стіна пам'яті

Дівчинка з фото загиблого батька

Дівчинка з фото загиблого батька

Українські герої з прапором

Українські герої з прапором

Дитина загиблого захисника

Дитина загиблого захисника

Марш героїв

Марш героїв

Українські герої

Українські герої

Марш у Києві

Марш у Києві

Захисники України

Захисники України

Герої, які захищали Україну

Герої, які захищали Україну

Епіфаній

Епіфаній

Малюки з портретом

Малюки з портретом

Стенд з фото загиблих

Стенд з фото загиблих

Захисники

Захисники

Марш Захисників на День Незалежності

Марш Захисників на День Незалежності

Дитина з портретом батька

Дитина з портретом батька

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в мережі показали молодого хлопця, який на колінах зустрічав матерів загиблих героїв і українських захисників. Він плакав і дякував за те, що в майбутньому у нього з'явиться будинок завдяки їм.

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Тема
День Незалежності
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
побольше таких фото! глядя на безногого чувака другие тыщу раз подумают идти ли за деньги воевать. больше фото больше. чем больше и страшнее фото тем быстрее мир наступит.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это ваши 30 серебренников!!! Получите сполна!!!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Российские войска на Донбассе тоже слёзы снимать мешают.
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