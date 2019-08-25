"Сльози заважали знімати ..." Українці показали зворушливі фото і відео з Маршу захисників

У мережі продовжують ділитися фото і відео з Маршу захисників, який пройшов у Києві на День Незалежності 24 серпня.
Фотограф Віктор Залевський на своїй сторінці в Facebook оприлюднив ролик, який, як він зізнався, було важко знімати (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
Марш Захисників на День Незалежності в Києві
"Сльози іноді заважали робити знімки", – зізнався він. На Марші були присутні українські герої, які отримали серйозні поранення або втратили ноги. Також в колоні пройшли матері, дружини і діти загиблих захисників із портретами синів, чоловіків і батьків.
Марш Захисників
У комментяріях українці подякували героям за їх відвагу, а також пригадали тих, хто віддав своє життя за свободу України.
"Молодці, ви великі молодці. Ми пишаємося вами. Здоров'я і сил вам", "Ви кращі. Низький Вам уклін", "Героям слава", – написали користувачі.
Герої на Марші захисників
Матері загиблих героїв
Українські військові
Захисники з дітьми
Марш Захисників у Києві
Фото загиблих військових
Дівчинка біля стіни пам'яті
Стіна пам'яті
Дівчинка з фото загиблого батька
Українські герої з прапором
Дитина загиблого захисника
Марш героїв
Українські герої
Марш у Києві
Захисники України
Герої, які захищали Україну
Епіфаній
Малюки з портретом
Стенд з фото загиблих
Захисники
Марш Захисників на День Незалежності
Дитина з портретом батька
Як повідомляв OBOZREVATEL, також в мережі показали молодого хлопця, який на колінах зустрічав матерів загиблих героїв і українських захисників. Він плакав і дякував за те, що в майбутньому у нього з'явиться будинок завдяки їм.
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