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23 квітня • оновлено в 22:45
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Слідом за Луганськом: ватажок "ДНР" вирішив перейменувати Донецьк

2.8т
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Ватажок незаконного формування "Донецька народна республіка" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".

Про це сказано в його "постанові" № 111 від 23 квітня, передає український блогер Necro Mancer.

Так, відзначається, що "документом" встановлюється в якості символу міста Донецька найменування "місто Сталіно", що використовується поряд з найменуванням "місто Донецьк" при проведенні "республіканських" та міських заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії невизнаної "республіки" і міста Донецька , "пов'язаних з Великою Вітчизняною війною".

Слідом за Луганськом: ватажок "ДНР" вирішив перейменувати Донецьк

Крім того, "указом" зобов'язується так званому міністру інформації провести кампанію для популяризації назви.

Слідом за Луганськом: ватажок "ДНР" вирішив перейменувати Донецьк
Слідом за Луганськом: ватажок "ДНР" вирішив перейменувати Донецьк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібне рішення щодо Луганська випустив глава "ЛНР" Леонід Пасічник. Тепер угруповання буде використовувати і назву "Ворошиловград".

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР
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