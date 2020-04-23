Слідом за Луганськом: ватажок "ДНР" вирішив перейменувати Донецьк

Ватажок незаконного формування "Донецька народна республіка" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".
Про це сказано в його "постанові" № 111 від 23 квітня, передає український блогер Necro Mancer.
Так, відзначається, що "документом" встановлюється в якості символу міста Донецька найменування "місто Сталіно", що використовується поряд з найменуванням "місто Донецьк" при проведенні "республіканських" та міських заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії невизнаної "республіки" і міста Донецька , "пов'язаних з Великою Вітчизняною війною".
Крім того, "указом" зобов'язується так званому міністру інформації провести кампанію для популяризації назви.
Два дебіла - це сила https://t.co/R9E2dIdTfQ # дідиваевале # Пушилін Денис Володимирович # указ # збіг # да_ми_ебанулісь pic.twitter.com/sCiRVqk845- Necro Mancer (@ 666_mancer) April 23, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібне рішення щодо Луганська випустив глава "ЛНР" Леонід Пасічник. Тепер угруповання буде використовувати і назву "Ворошиловград".
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