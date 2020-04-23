Слідом за Луганськом: ватажок "ДНР" вирішив перейменувати Донецьк

Ватажок незаконного формування "Донецька народна республіка" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".

Про це сказано в його "постанові" № 111 від 23 квітня, передає український блогер Necro Mancer.

Так, відзначається, що "документом" встановлюється в якості символу міста Донецька найменування "місто Сталіно", що використовується поряд з найменуванням "місто Донецьк" при проведенні "республіканських" та міських заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії невизнаної "республіки" і міста Донецька , "пов'язаних з Великою Вітчизняною війною".

Крім того, "указом" зобов'язується так званому міністру інформації провести кампанію для популяризації назви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібне рішення щодо Луганська випустив глава "ЛНР" Леонід Пасічник. Тепер угруповання буде використовувати і назву "Ворошиловград".

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