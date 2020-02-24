"Гарячий прийом" в Україні евакуйованих з Китаю співгромадян (протести в Нових Санжарах, на Львівщині та в інших областях) показав, що українські "скрєпи" недалеко пішли від російських.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політик, народний депутат VIII скликання від "Блоку Петра Порошенко" Володимир Куренной. Він присоромив людей за неналежну поведінку і "неандертальські реакції", а також закликав не шукати жодних "теорій змови".

"Щиро кажучи, я поки не можу знайти виправдання поведінці, яке демонстрували мешканці різних регіонів України. І Полтавщини, і Львівщини і так далі... Тобто тут не можна говорити про якусь одну частину України. Це наша спільна велика хвороба", – зазначив політик.

"Наші "скрєпи" тут спрацювали. Ми така побожна нація і пишаємося, що ми православні, і такі особливі... Але, на жаль, ми згадуємо Бога тільки на якихось святах або в церквах. А ось коли дійсно потрібно про нього думати – у нас спрацьовують такі "неандертальські" реакції", – обурився він.

При цьому Куренной уточнив, що цей іспит "провалило" як суспільство, так і влада.

"Не можна знімати відповідальність і з уряду. Так, є велика проблема з комунікаціями. Ми чули практично від кожної людини (в Нових Санжарах. – Ред.), що вони нічого не знали, що це приховувалося. Навіть місцева влада дізналася про те, що будуть розміщені евакуйовані люди на їхній території, в останню чергу", – пояснив колишній депутат.

Він також висловив переконання, що протести та невдоволення мешканців були стихійними, і ніхто їх навмисне не організовував.

"Я не вірю в жодні теорії змови. ...В даному випадку не варто шукати чорну кішку в темній кімнаті. Тим більше, якщо цієї кішки в кімнаті немає", – наголосив Куренной.

"Ми бачили, що це був чисто стихійний протест. І протест, я би сказав, "шлунковий". Коли людина думає не мозком, а шлунком або якимись іншими частинами свого тіла. Бо люди, які вчилися в школі, у яких є хоч якісь базові знання – вони не могли так реагувати. Ну просто не могли. Це взагалі нелюдська реакція", – заявив він.

Куренной нагадав, що паралельно своїх громадян з Китаю евакуювала Великобританія, де все пройшло "спокійно і цивілізовано".

На запитання, як скандал навколо евакуації відіб'ється на сприйнятті українців у світі, він відповів:

"Це все дуже сумно. І нічого хорошого до нашого міжнародного портрету не додає. Навпаки, це як раз дуже об'єднує нас з тими, від кого ми хочемо відповзти останні 30 років. Ми завжди говоримо, що ми інші... А ось "скрєпи" спрацювали".

Українцям нагадали, що протестували не тільки в Нових Санжарах, а й в інших регіонах країни poltava.to

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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