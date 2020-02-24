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24 лютого • оновлено в 22:08
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"Наші "скрєпи": політик висміяв "теорію змови" в Нових Санжарах

1.6т
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"Гарячий прийом" в Україні евакуйованих з Китаю співгромадян (протести в Нових Санжарах, на Львівщині та в інших областях) показав, що українські "скрєпи" недалеко пішли від російських.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політик, народний депутат VIII скликання від "Блоку Петра Порошенко" Володимир Куренной. Він присоромив людей за неналежну поведінку і "неандертальські реакції", а також закликав не шукати жодних "теорій змови".

"Щиро кажучи, я поки не можу знайти виправдання поведінці, яке демонстрували мешканці різних регіонів України. І Полтавщини, і Львівщини і так далі... Тобто тут не можна говорити про якусь одну частину України. Це наша спільна велика хвороба", – зазначив політик.

"Наші "скрєпи" тут спрацювали. Ми така побожна нація і пишаємося, що ми православні, і такі особливі... Але, на жаль, ми згадуємо Бога тільки на якихось святах або в церквах. А ось коли дійсно потрібно про нього думати – у нас спрацьовують такі "неандертальські" реакції", – обурився він.

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При цьому Куренной уточнив, що цей іспит "провалило" як суспільство, так і влада.

"Не можна знімати відповідальність і з уряду. Так, є велика проблема з комунікаціями. Ми чули практично від кожної людини (в Нових Санжарах. – Ред.), що вони нічого не знали, що це приховувалося. Навіть місцева влада дізналася про те, що будуть розміщені евакуйовані люди на їхній території, в останню чергу", – пояснив колишній депутат.

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Він також висловив переконання, що протести та невдоволення мешканців були стихійними, і ніхто їх навмисне не організовував.

"Я не вірю в жодні теорії змови. ...В даному випадку не варто шукати чорну кішку в темній кімнаті. Тим більше, якщо цієї кішки в кімнаті немає", – наголосив Куренной.

"Ми бачили, що це був чисто стихійний протест. І протест, я би сказав, "шлунковий". Коли людина думає не мозком, а шлунком або якимись іншими частинами свого тіла. Бо люди, які вчилися в школі, у яких є хоч якісь базові знання – вони не могли так реагувати. Ну просто не могли. Це взагалі нелюдська реакція", – заявив він.

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Куренной нагадав, що паралельно своїх громадян з Китаю евакуювала Великобританія, де все пройшло "спокійно і цивілізовано".

На запитання, як скандал навколо евакуації відіб'ється на сприйнятті українців у світі, він відповів:

"Це все дуже сумно. І нічого хорошого до нашого міжнародного портрету не додає. Навпаки, це як раз дуже об'єднує нас з тими, від кого ми хочемо відповзти останні 30 років. Ми завжди говоримо, що ми інші... А ось "скрєпи" спрацювали".

Українцям нагадали, що протестували не тільки в Нових Санжарах, а й в інших регіонах країни

Українцям нагадали, що протестували не тільки в Нових Санжарах, а й в інших регіонах країни

poltava.to

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Протести в Нових Санжарах Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Володимир Курінний
Місце
Україна
Теги
евакуація освіта
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
"Наоборот, это как раз очень объединяет нас с теми, от кого мы хотим отползти последние 30 лет. Мы всегда говорим, что мы другие... А вот "скрепы" сработали"..... И что же по мнению этого cвы.но.рыла его объединяет в этом сkoтстве с теми, от кого он 30 лет "отползти пытается"? В России тоже так эвакуированных принимали?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Те, от кого вы пытаетесь отползти последние 30 лет, эвакуировали своих без проблем, встретили хорошо, разместили, ухаживали, а когда карантин закончился, отпустили по домам. Украинцы, поймите, у вас с россиянами скрепы разные. Россияне не вышибали булыжниками стекла в автобусах с детьми, не грозились их сжечь. Бунтом в санжарах вы разоблачили себя перед всем миром, выглянуло из овечьей шкурки звериное мурло. И не думайте, что пройдёт время и все забудется
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К Денис
К Денис
Мы другие... Сравнивает с Русскими ==)) с Россией)))) ущербки))) в России приняли как рад одекватно и хорошо =))))
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