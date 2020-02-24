"Гарячий прийом" в Україні евакуйованих з Китаю співгромадян (протести в Нових Санжарах, на Львівщині та в інших областях) показав, що українські "скрєпи" недалеко пішли від російських.
Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політик, народний депутат VIII скликання від "Блоку Петра Порошенко" Володимир Куренной. Він присоромив людей за неналежну поведінку і "неандертальські реакції", а також закликав не шукати жодних "теорій змови".
"Щиро кажучи, я поки не можу знайти виправдання поведінці, яке демонстрували мешканці різних регіонів України. І Полтавщини, і Львівщини і так далі... Тобто тут не можна говорити про якусь одну частину України. Це наша спільна велика хвороба", – зазначив політик.
"Наші "скрєпи" тут спрацювали. Ми така побожна нація і пишаємося, що ми православні, і такі особливі... Але, на жаль, ми згадуємо Бога тільки на якихось святах або в церквах. А ось коли дійсно потрібно про нього думати – у нас спрацьовують такі "неандертальські" реакції", – обурився він.
При цьому Куренной уточнив, що цей іспит "провалило" як суспільство, так і влада.
"Не можна знімати відповідальність і з уряду. Так, є велика проблема з комунікаціями. Ми чули практично від кожної людини (в Нових Санжарах. – Ред.), що вони нічого не знали, що це приховувалося. Навіть місцева влада дізналася про те, що будуть розміщені евакуйовані люди на їхній території, в останню чергу", – пояснив колишній депутат.
Він також висловив переконання, що протести та невдоволення мешканців були стихійними, і ніхто їх навмисне не організовував.
"Я не вірю в жодні теорії змови. ...В даному випадку не варто шукати чорну кішку в темній кімнаті. Тим більше, якщо цієї кішки в кімнаті немає", – наголосив Куренной.
"Ми бачили, що це був чисто стихійний протест. І протест, я би сказав, "шлунковий". Коли людина думає не мозком, а шлунком або якимись іншими частинами свого тіла. Бо люди, які вчилися в школі, у яких є хоч якісь базові знання – вони не могли так реагувати. Ну просто не могли. Це взагалі нелюдська реакція", – заявив він.
Куренной нагадав, що паралельно своїх громадян з Китаю евакуювала Великобританія, де все пройшло "спокійно і цивілізовано".
На запитання, як скандал навколо евакуації відіб'ється на сприйнятті українців у світі, він відповів:
"Це все дуже сумно. І нічого хорошого до нашого міжнародного портрету не додає. Навпаки, це як раз дуже об'єднує нас з тими, від кого ми хочемо відповзти останні 30 років. Ми завжди говоримо, що ми інші... А ось "скрєпи" спрацювали".
Українцям нагадали, що протестували не тільки в Нових Санжарах, а й в інших регіонах країни
poltava.to
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 лютого Україна провела евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19. Поки всі вони здорові – на борт літак взяли тільки людей без симптомів захворювання, 73 українців та іноземців.
Після повернення з Китаю всі вони мають пройти 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів). Однак влада не стала розголошувати, де саме розмістять людей. Це спровокувало низку акцій протесту в різних регіонах країни.
В результаті евакуйованих привезли в санаторій Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області. Але місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.
ООН вже засудила дії протестувальників. "Зараз – час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не клейма", – наголосили в організації.
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