Скорочення в ЗСУ: у Генштабі пояснили, хто втратить посади

У Генштабі ЗСУ пояснили, що не скорочуватимуть бойові частини

Кількість військових в Україні не повинно перевищувати 250 тисяч осіб

Скорочення чисельності військових ЗСУ дозволить якісно організувати підготовку військ та ефективно використовувати фінансові ресурси.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, приведення чисельності військовослужбовців буде проходити відповідно до законів України.

"Однією з ключових проблем розвитку Збройних Сил України є невідповідність між їхньою штатною чисельністю та показниками, які визначені Законом України “Про чисельність Збройних Сил України”, згідно з яким вона не повинна перевищувати 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисяч військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

ЗСУ

Відзначається, що в ЗСУ є багато посад, які протягом трьох і більше років не були укомплектовані.

"Це у свою чергу не дає можливості нормально організувати службу, якісно спланувати підготовку фахівців у навчальних закладах та навчальних центрах, забезпечити їхній кар’єрний супровід та підготовку до виконання завдань за призначенням. Хронічна неукомплектованість не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин." , – пояснили в Генштабі.

При цьому в ЗСУ підкреслили, що не скорочуватимуть бойові частини.

"У процесі оптимізації штатної чисельності, не буде скорочено жодного військовослужбовця. Передбачається лише скорочення посад, які тривалий час утримувалися вакантними. У ході організаційних заходів в основному будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил", – повідомили в Генштабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рядах ЗСУ трапився спалах коронавірусу.

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