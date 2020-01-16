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16 січня • оновлено в 09:41
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"Скористався нагодою!" У США розшифрували справжню мету новорічної промови Зеленського

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Американські аналітики назвали новорічне звернення до громадян президента України Володимира Зеленського "нетрадиційним і нюансованим".

Крім цього, вони вважають промову українського лідера однією з найвизначніших у його молодій політичній кар'єрі. Так, зокрема, охарактеризували її фахівці Американського аналітичного центру Atlantic Council.

"Він скористався нагодою, щоб викласти своє бачення інклюзивної української національної ідентичності, що долає мовні та етнічні бар'єри... Закликав свою аудиторію задуматися про те, що означає бути українцем сьогодні. І запропонував їм зосередитися на тому, що об'єднує, а не розділяє їх", – йдеться у матеріалі.

Новорічне звернення Володимира Зеленського

Новорічне звернення Володимира Зеленського

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На думку американських аналітиків, у країні, яка більше "звикла до поляризації наративів про імперію та окупацію", це було щось нове.

Також в Atlantic Council прокоментували критику президента України від громадян, які звинуватили його у "спробі применшити символічне значення назв вулиць і пам'ятників".

Там вважають, що так українці намагаються "зобразити його байдужим чи навіть ворожим щодо національних цінностей".

"Насправді Зеленський натякав на необхідність такту стосовно темпів змін у цих чутливих сферах. Він намагався сформулювати підхід до української національної ідентичності, який був би як прагматичним, так і принципово європейським. Його формула містила визнання різноманітності країни та її потенційної крихкості, водночас роблячи акцент на загальному досвіді і загальних культурних орієнтирах, здатних об'єднуватися", – наголосили в Atlantic Council.

Зауважимо, що на такий аналіз схвально відреагувала прессекретарка президента Юлія Мендель. На своїй сторінці у Facebook вона виокремила важливі моменти у перекладі аналітичного матеріалу американських фахівців про новорічне звернення Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
президент
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В России при смене власти новому руководителю передают ядерный чемоданчик, на Украине номер телефона президента США.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Ну конечно из Америки виднее! Кто же спорит, а не хотите забрать к себе это дарование?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Нашли кого анализировать. У него 7 пятниц на неделю.
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