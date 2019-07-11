"Скиньтеся на премії у Зеленського": Соколова яскраво висловилася про парад

Парад на День Незалежності у Києві обов'язково має відбутися, а забезпечити військових преміями можна за рахунок пожертвувань працівників апарату президента України.

З такою пропозицією виступила українська журналістка Яніна Соколова під час щотижневої онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вона зазначила, що негативно ставиться до таких парадів, які були за часів СРСР, проте повністю підтримує ті, які Україна могла спостерігати останні п'ять років.

"Завдяки ним багато моїх земляків, по-перше, ще раз згадали, що в країні йде війна. Поки вони мирно попивають чайок у своїх містах, селах і районних центрах, за них борються люди. Борються ті, хто призабутий всі ці роки. Бо градус звички до того, що в країні йде війна, він знизився мінімально і в принципі всі вже звикли, що йде війна. Тому парад – це, по-перше, ще раз можливість нагадати людям про те, що йде війна, хто в цій країні Герой, а хто антигерой. І парад – це можливість продемонструвати честь, гідність і кращих людей нашої країни", – впевнена Соколова.

Також вона щиро подякувала українським захисникам за те, що може займатися улюбленою справою у мирному Києві, а її діти посміхаються і радіють життю, а не ховаються по бомбосховищах.

"Тому я за те, щоб парад був. А з приводу того, щоб розподілити ці гроші на премії, ну, у нас дуже багато зараз перетворень. Ну, наприклад, Офіс президента тепер у нас є. І новий формат приміщення, на який явно витратяться і бюджетні гроші зокрема. Плюс існують ще премії і надбавки депутатам, міністрам, всьому держапарату. Ось якщо ви хочете якимось чином допомогти військовим у це свято, то давайте ухвалимо рішення, щоб значна кількість апарату президента (там досить заможні люди) якусь частину зарплати або всю зарплату протягом року віддавали військовим", – прокоментувала Соколова ініціативу президента Володимира Зеленського про виділення 300 млн грн для параду на премії українським Героям.

Яніна Соколова Скріншот відео

Телеведуча наголосила, що премії воїнам дійсно потрібні, оскільки зарплати за їхню складну роботу ще не досягли світового рівня. Однак виплачувати їх треба не за рахунок параду.

"В усіх європейських країнах існують дні, коли вся країна спостерігає за доблестю, честю і кращими людьми своєї країни. Ось парад – інструмент показати українцям, чому, зокрема, треба пишатися своєю країною, громадянами. Попередні паради це довели. Не знаю, пан Зеленський спостерігав за ними чи він гастролював? Але парад має бути на всі 100%", – підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єрміністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, в День Незалежності, повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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