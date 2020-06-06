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6 червня • оновлено в 17:07
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Скільки часу доведеться носити маски: академік НАН дав відповідь

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Поки пандемія коронавірусу не буде подолана повністю, людству постійно доведеться носити захисні маски.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів віцепрезидент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній. За його словами, цей факт визнала навіть Всесвітня організація охорони здоров'я, яка раніше стверджувала протилежне (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Маски захищають і затримують крапельну передачу вірусу. ВООЗ визнала помилковість своєї думки про те, що маска потрібна тільки інфікованим. Сьогодні вона обов'язкова для носіння у 49 країнах світу. Штрафи за порушення досить значні. Наприклад, в Чехії 400 євро, в ФРН від 10 до 5000 євро", – нагадав він.

Захисні маски

Захисні маски

massa.az

Вчений також додав, що окрім масок, до закінчення пандемії, людям доведеться дотримуватись й соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше академік Анатолій Загородній говорив, що протягом наступного тижня Київ вийде на плато за кількістю хворих коронавірусом, а на Київщині та Буковині піде повільний спад.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
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