Скасування авіасполучення з закордоном: як українцям повернути гроші за путівки

З 17 березня в Україні повністю припинилося пасажирське авіасполучення із закордоном. Переважна більшість авіакомпаній передчасно повертають туристів та переносять вильоти, які припадають на період дії карантину.

Юрист Василь Савуляк розповів OBOZREVATEL, чи можливо українцям повернути гроші за путівки та авіаквитки.

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За його словами, статтею 20 Закону України "Про туризм" визначені випадки, коли в разі невиконання, неналежного виконання туристичного договору туроператор не несе відповідальності перед туристом.

Йдеться про такі випадки:

невиконання або неналежне виконання умов туристичного договору сталося з вини туриста;

невиконання або неналежне виконання умов туристичного договору сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних із наданням послуг, зазначених у цьому договорі, та жодна зі сторін про їх настання не знала й не могла знати заздалегідь;

невиконання або неналежне виконання умов договору сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) й інші суб’єкти туристичної діяльності, що надають туристичні послуги, не могли передбачити.

Ситуацію із введенням карантину та обмеженням авіасполучення можна розглядати як форс-мажорні обставини.

Тому якщо туристові не надано послугу, відповідати перед ним має саме туроператор. Турагент у такому разі відповідальності не нестиме.

"Вимагати відшкодування у туристичних фірм клієнт може завжди. Питання у тому, чи буде така вимога успішною. Дуже важливо вичитувати договір, який підписуєте із туроператором", – зазначив Савуляк.

Якщо відшкодування через непередбачувані випадки вказані в договорі з туроператором, гроші повернуть, в іншому випадку – ні.

За словами юриста, можна подавати до суду, але шансів виграти справу мало.

Як писав OBOZREVATEL, о 00:00 годині в ніч з 16-го на 17-те березня в Україні закрилося регулярне пасажирське авіасполучення.

В зв'язку з повним обмеженням авіасполучення України через пандемію коронавірусу люди за кордоном не знають, як повернутися додому. Українка поскаржилася на безпорадність консульства і відсутність авіаквитків.

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