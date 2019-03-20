Скандальний Вишинський розплакався в суді: з'явилося відео

Скандальний проросійський пропагандист Кирило Вишинський, якого підозрюють в державній зраді України, розплакався в залі суду.

Про це повідомляє журналіст OBOZREVATEL, який був присутній на засіданні у резонансній справі в касаційних кримінальному суді Києві. Там розглядають касаційну скаргу Вишинського на рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією Укрінформу, обвинувачений у державній зраді пропагандист стверджував, що не писав заяви на ім'я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв'язнів.

"Я не подавав ніяких паперів ні на які імена, ніякі заяви не підписував", — сказав він.

Кирило Вишинський РИА "Новости"

За словами Вишинського, питання обміну для нього не має значення. "І якщо чесно — це питання мене мало цікавить, мене цікавить справедливість в тому, що відбувається зі мною, а не обмін. Для мене не свобода важлива, а саме справедливість", — заявив пропагандист.

Відповідаючи на питання, чому він взяв російське громадянство, Вишинський зазначив, що його дружина — громадянка Російської Федерації і живе в Москві. Тому він хотів би мати можливість жити поруч з нею за законом її країни. "Крім цього інших секретних мотивів у мене не було", — запевнив Вишинський.

Він додав, що вітає ініціативу міністра закордонних справ України Павла Клімкіна впорядкувати питання наявності у людей подвійного громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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