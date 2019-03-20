Скандальний Вишинський розплакався в суді: з'явилося відео

Скандальний проросійський пропагандист Кирило Вишинський, якого підозрюють в державній зраді України, розплакався в залі суду.
Про це повідомляє журналіст OBOZREVATEL, який був присутній на засіданні у резонансній справі в касаційних кримінальному суді Києві. Там розглядають касаційну скаргу Вишинського на рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За інформацією Укрінформу, обвинувачений у державній зраді пропагандист стверджував, що не писав заяви на ім'я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв'язнів.
"Я не подавав ніяких паперів ні на які імена, ніякі заяви не підписував", — сказав він.
Кирило Вишинський
РИА "Новости"
За словами Вишинського, питання обміну для нього не має значення. "І якщо чесно — це питання мене мало цікавить, мене цікавить справедливість в тому, що відбувається зі мною, а не обмін. Для мене не свобода важлива, а саме справедливість", — заявив пропагандист.
Відповідаючи на питання, чому він взяв російське громадянство, Вишинський зазначив, що його дружина — громадянка Російської Федерації і живе в Москві. Тому він хотів би мати можливість жити поруч з нею за законом її країни. "Крім цього інших секретних мотивів у мене не було", — запевнив Вишинський.
Він додав, що вітає ініціативу міністра закордонних справ України Павла Клімкіна впорядкувати питання наявності у людей подвійного громадянства.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Украина", в результаті яких було затримано Вишинського. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".
У нього знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст в 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною". Його удостоїли цієї нагороди за "об'єктивне" висвітлення анексії Криму.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України і попросив російське.
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