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Скандальний Вишинський розплакався в суді: з'явилося відео

1.7тЧитати матеріал російською

Скандальний проросійський пропагандист Кирило Вишинський, якого підозрюють в державній зраді України, розплакався в залі суду.

Про це повідомляє журналіст OBOZREVATEL, який був присутній на засіданні у резонансній справі в касаційних кримінальному суді Києві. Там розглядають касаційну скаргу Вишинського на рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією Укрінформу, обвинувачений у державній зраді пропагандист стверджував, що не писав заяви на ім'я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв'язнів.

"Я не подавав ніяких паперів ні на які імена, ніякі заяви не підписував", — сказав він.

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

РИА "Новости"

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За словами Вишинського, питання обміну для нього не має значення. "І якщо чесно — це питання мене мало цікавить, мене цікавить справедливість в тому, що відбувається зі мною, а не обмін. Для мене не свобода важлива, а саме справедливість", — заявив пропагандист.

Відповідаючи на питання, чому він взяв російське громадянство, Вишинський зазначив, що його дружина — громадянка Російської Федерації і живе в Москві. Тому він хотів би мати можливість жити поруч з нею за законом її країни. "Крім цього інших секретних мотивів у мене не було", — запевнив Вишинський.

Він додав, що вітає ініціативу міністра закордонних справ України Павла Клімкіна впорядкувати питання наявності у людей подвійного громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Кирило Вишинський
Місце
Україна
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Д Алексей
Д Алексей
Доходит чуваку, что он просто особь мужского пола для ваты и не более.. какие обмены,он нахер в РФ никому не нужен, отработанный материал для опг озеро
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Д Алексей, нацист фантазию не включил, или тебе тупорылому методичку еще новую не дали)))
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