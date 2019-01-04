Скандал із ЗНО в коледжах: у Міносвіти прояснили ситуацію

Скандал навколо здачі ЗНО студентами українських коледжів може роздуватися штучно. Насправді жодні "правила гри" Міністерством освіти не змінювалися.

Про це в ефірі ObozTV заявив директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Він нагадав, що ще з 2002 року всі студенти коледжів проходять державну підсумкову атестацію.

"Якщо її здавали на бал менше п'яти, то такі учні відраховувалися протягом усіх цих років. Правила залишилися незмінними. Змінилося лише те, що тепер роботи перевіряються не викладачами, які навчали цих студентів, а незалежним Українським Центром оцінювання якості освіти", – запевнив Шаров.

На його думку, причини, через які нервують деякі директори коледжів, полягають у тому, що вони побачили: у них з'явилося величезне поле роботи з удосконалення якості освіти. Адже може з'ясуватися, що раніше студенти успішно переходили з курсу на курс, не володіючи при цьому належним рівнем знань.

Студенти

"І я думаю, що вони сьогодні активно працюють над тим, щоб вирішити цю проблему", – підсумував чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міносвіти вирішило ввести обов'язкове зовнішнє тестування з математики з 2021 року. Випускники українських шкіл, що провалили іспит із цього предмету, не отримають повний рівень загальної середньої освіти. Планується, що іспит буде передбачати виконання завдань двох рівнів складності: академічного і профільного.

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