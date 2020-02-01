Волонтерка Ярина Чорногуз зустрілася з народним депутатом України від партії "Слуга народу" Євгеном Брагарем, який написав на неї та її подругу заяву в поліцію.
Про це дівчина повідомила на сторінці у Facebook, заявивши, що українському радіо довелося довго вмовляти її на цей ефір, проте вона погодилася.
"Коли воно, подавши на мене заяву в нацполіцію, сказало: "Ярино, мої співчуття вам через втрату близької людини", я стрималася і не сказала в ефірі, щоб він засунув їх собі в д*пу, а міркувала, що краще: розбити йому склянку з водою об **ало чи просто плюнути в морду", – написала Чорногуз.
Євген Брагар і Ярина Чорногуз
Колаж
"Обійшлося все тим, що ведучий йому вручив витяги із законів... Все-таки в надійно захищеному тилу, правда?" – додала вона.
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Як писав OBOZREVATEL:
Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал. При цьому інших пасажирів трансляція не збентежила.
Чорногуз поверталася з похорону свого хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука, якого вбили терористи на Донбасі.
Дівчина разом із подругою, також волонтеркою, зажадали, щоб їх негайно висадили з автобуса прямо серед траси. Доїхати до найближчого населеного пункту вони відмовилися. В результаті водій їх випустив.
У компанії-перевізнику Winew заявили, що неприємно вражені поведінкою своїх водіїв і попросили вибачення у волонтерок. У результаті водіїв звільнили з роботи.
Брагар пригрозив подачею заяви на волонтерок, яких він назвав націоналістками, які дискримінують інших людей.
Незабаром він опублікував фото під ділянкою й повідомив, що написав заяву. У соцмережах вчинок політика розкритикували.
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