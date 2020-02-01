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2 лютого • оновлено в 00:34
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"Стакан із водою об **ало": волонтерка розповіла про зустріч зі скандальним Брагарем

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Волонтерка Ярина Чорногуз зустрілася з народним депутатом України від партії "Слуга народу" Євгеном Брагарем, який написав на неї та її подругу заяву в поліцію.

Про це дівчина повідомила на сторінці у Facebook, заявивши, що українському радіо довелося довго вмовляти її на цей ефір, проте вона погодилася.

"Коли воно, подавши на мене заяву в нацполіцію, сказало: "Ярино, мої співчуття вам через втрату близької людини", я стрималася і не сказала в ефірі, щоб він засунув їх собі в д*пу, а міркувала, що краще: розбити йому склянку з водою об **ало чи просто плюнути в морду", – написала Чорногуз.

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Євген Брагар і Ярина Чорногуз

Євген Брагар і Ярина Чорногуз

Колаж

"Обійшлося все тим, що ведучий йому вручив витяги із законів... Все-таки в надійно захищеному тилу, правда?" – додала вона.

"Стакан із водою об **ало": волонтерка розповіла про зустріч зі скандальним Брагарем

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Скандали навколо "Слуги народу" Скандали з депутатами Верховної Ради Мовний скандал
Особа
Євген Брагар
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу скандали російська мова
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kolesnikov dzhon
kolesnikov dzhon
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ----- http://xx.org.ua/mblog
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
обоих стоит пришить,нах.й!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ее, наверно, "українська письменниця" Ницой укусила, вот она и заразилась. Теперь на всю жизнь останется дурой.
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