Волонтерка Ярина Чорногуз зустрілася з народним депутатом України від партії "Слуга народу" Євгеном Брагарем, який написав на неї та її подругу заяву в поліцію.

Про це дівчина повідомила на сторінці у Facebook, заявивши, що українському радіо довелося довго вмовляти її на цей ефір, проте вона погодилася.

"Коли воно, подавши на мене заяву в нацполіцію, сказало: "Ярино, мої співчуття вам через втрату близької людини", я стрималася і не сказала в ефірі, щоб він засунув їх собі в д*пу, а міркувала, що краще: розбити йому склянку з водою об **ало чи просто плюнути в морду", – написала Чорногуз.

Євген Брагар і Ярина Чорногуз Колаж

"Обійшлося все тим, що ведучий йому вручив витяги із законів... Все-таки в надійно захищеному тилу, правда?" – додала вона.

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