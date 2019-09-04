Скандал навколо УПЦ КП: Філарету нагадали важливий нюанс

Прихильники УПЦ КП раніше самі офіційно заявляли про бажання використати юридично неврегульований статус Київської Патріархії з метою відібрати з юрисдикції ПЦУ всі храми і монастирі в Києві.

На це звернув увагу Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), написавши відповідний пост у Facebook про скандальне рішення суду по УПЦ КП.

"Зараз прихильники лінії, проголошеної на тих зборах, заявляють, що це нібито Православна Церква України хоче щось у них "відібрати" та "втручається в чужі справи".

Але хіба не вони у власних постановах зазначили: "Всі монастирі м. Києва: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський, Видубицький Михайлівський, а також Миколаївський Богуславський, як і всі парафії м. Києва належать управлінню Київської патріархії. Київській патріархії продовжує належати Київська православна богословська академія, заснована митрополитом Філаретом, заступником патріарха Київського і всієї Руси-України в 1992 р", - нагадав Зоря.

За його словами, минулої осені Київська Патріархія повинна була увійти в процес реорганізації та ліквідації, але цьому завадив патріарх Філарет, який "намагався знищити ПЦУ".

"Зараз, коли вже добре видно, що ані братія монастирів, ані духовенство та громади храмів м. Києва, ані ціла Українська Церква (за виключенням дуже небагатьох) не підтримала наміри Патріарха Філарета розділити ПЦУ - з боку тих, хто ще недавно впевнено сподівався "забрати все" у ПЦУ, звучать скарги на "порушення прав". Звучать нещирі заяви про те, що "ніхто ж не втручається в життя ПЦУ, то нехай і вони не втручаються до нас, ми окрема Церква...", - додав архієпископ.

Філарет і Епіфаній cerkvarium.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.

У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.

Через це ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.

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