Скандал із немовлятами від сурогатних матерів у Києві: Денісова прояснила ситуацію

Дітей, народжених способом сурогатного материнства від іноземних громадян, яких помістили в столичному готелі "Венеція", батьки не змогли забрати через неможливість оформлення документів на виїзд під час карантину.

Зокрема тому, що у свідоцтвах про їхнє народження батьками вказані іноземці. Про це на брифінгу заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені стало відомо, що батьки зверталися до нашого Міністерства закордонних справ, але там їм порадили звертатися до посольств. В останніх деякі країни відмовили, тому питання досі не вирішене", – пояснила вона.

Денісова додала, що проблема насправді стосується не лише вказаних 50 немовлят із "Венеції".

"15 дітей перебувають із батьками та не можуть виїхати, а є ще 36 батьків, які мають приїхати та забрати своїх малюків. Крім цього, ще 49 пар чекають на народження дітей. І це тільки цієї клініки", – зауважила вона.

Нині ж, підкреслила омбудсменка, по всій Україні на батьків чекають понад 100 дітей, народжених у різних медичних центрах сурогатного материнства під час карантину. Водночас, якщо дія обмежень продовжиться, їхня кількість може збільшитися й до тисячі.

"Тому нам потрібно напрацювати такий механізм, щоб батьки могли приїхати і забрати своїх діточок туди, де вони будуть виховуватися в родині", – сказала Денісова.

Так, за словами уповноваженої ВРУ з прав людини, 14 травня під час спільної наради з представниками МЗС і ДМС було вирішено, що насамперед іноземні батьки мають звернутися із відповідною заявою до неї.

"Я зі свого боку звертаюся до МЗС, а вони допомагають вирішити це питання. Якщо цим батькам потрібні будуть документи на оформлення проїзних документів на дитину, то я вже звертатимуся до ДМС із відповідним проханням. Ми запровадимо цей механізм для того, щоб забезпечити право дитини на виховання в родині", – підсумувала Денісова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через карантин застрягли десятки дітей, народжених від сурогатних матерів для іноземців. Їх помістили до готелю однієї з київських клінік.

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