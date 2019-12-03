Скандал із Apple і "російським" Кримом: в соцмережах влаштували протестний флешмоб

Після скандалу, що розгорівся навколо американської компанії Apple, яка в своєму додатку погоди позначила анексований Крим частиною Росії, в соцмережах почався флешмоб.

Зокрема, на офіційній сторінці Apple у Facebook користувачі, серед яких не тільки українці, стали писати #CrimeaIsUkraine і #CrimeaIsNotRussia.

"Ганьба для Apple. Позначення Криму російським на ваших картах потурає пропаганді агресора і тепер є вашим внеском у руйнування міжнародного порядку. У вас все ще є вибір і можна вибрати правильну сторону історії #CrimeaIsUkraine #CrimeaIsNotrussia", – розкритикував компанію прессекретар посольства Великої Британії в Україні Олексія Курка.

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В Apple оскандалилися із "російським" Кримом

Серед коментарів, зазначає "24 техно", також зустрічаються і висловлювання про скандал менеджера Facebook із публічної політики в Україні Катерини Крук, почесної президентки НАМУ і учасниці Наглядової ради НГТУ Тетяни Лебедєвої, релігієзнавця і члена наукової ради Відкритого православного університету В'ячеслава Горшкова.

Скриншот facebook.com/apple/

Скриншот facebook.com/apple/

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Apple рішення назвати Крим російським аргументували тим, що компанія не хотіла мати справу з претензіями Москви.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко жорстко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

Російський журналіст Олександр Кушнарьов заявив, що офіційна влада США, де розташовані головні офіси корпорацій Google, Facebook і Apple, повинні заборонити їм "визнавати" анексію Криму, працюючи на території Росії, і приймати її точку зору на військові злочини в світі.

В Apple виправдалися за скандал із "російським" Кримом, заявивши, що вказали на своїх картах окупований півострів як частину Росії тільки для користувачів із РФ.

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