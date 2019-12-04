Страшно делікатний і дуже приємний: Скабєєва показала в ефірі "особисту розмову із Зеленським"

Пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва показала в своїй програмі "60 минут" сюжет про телефонну розмову нібито з президентом України Володимиром Зеленським.

Її чоловік і співведучий Євген Попов в ефірі в середу, 4 грудня, запевнив, що вони знайшли номер нібито в "довіднику президентів України". На кадрах Скабєєва здійснила дзвінок і попросила кілька хвилин уваги (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У слухавці почувся голос із характерною для Зеленського хрипотою. Однак вже після першої фрази стало зрозуміло, що говорить точно не український президент.

Скабєєва показала в ефірі "особисту розмову із Зеленським"

Чоловік по іншу сторону проводу сказав, що відповідає тільки, якщо у кого щось тарпилося, і, вибачившись, поклав слухавку.

"Ось такий у нас вийшов "нормандський формат". Але зверніть увагу, страшно делікатний і дуже тактовний. Дуже приємна у спілкуванні людина. Володимир Олександрович, це не розіграш, телефонувала справді я і хотіла записати з вами інтерв'ю", – прокоментувала Скабєєва.

"Усвідомте, ми, зрозуміло що, не агресори. Ми стурбовані і пристрасно сподіваємося на нормалізацію російсько-українських відносин. Ми теж їдемо в Париж, давайте поговоримо перед самітом, немає в цьому нічого такого", – вибухнула вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський відмовив в акредитації на свій пресмарафон Ользі Скабєєвій і різко висловився про розЗМІ.

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