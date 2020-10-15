Сивохо разом з жителями Донбасу висадив 2,5 тис. 'дерев єдності' у Карпатах

Команда Національної платформи примирення і єдності, в рамках акції "Дерева єдності", вирушила на Західну Україну, де через щорічні паводки і зсуви люди залишаються без будинків.

Як повідомляє пресслужба НППЕ, на площі два гектари в Карпатах уродженці Донбасу разом з місцевими жителями висадили 2500 саджанців дерев.

Відзначається, що в новому лісі з'явилися дерева і від амбассадорів платформи: Сергія Бубки, Лілії Подкопаєвої, Володимира Горянського, Євгена Кошового, Тетяни Бахтєєвої, Олександра Денисова.

"Стихія забирає у людей дах над головою, а жителі Донбасу знають, що таке – залишитися без будинку. Тому ми тут. А продовження акції буде вже на Луганщині, як тільки там підготують грунт для відновлення лісів. Ми всі – одна країна!" – розповів про акцію лідер НППЄ Сергій Сивохо на своїй сторінці у Facebook.

Жителі Західної України, зі свого боку, також висловили готовність приїхати на Луганщину і допомогти з висадкою дерев, як тільки це стане можливим.