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/Суспільство

"Ситуація загрозлива": Хомчак сказав, коли нападе Путін

57.7тЧитати матеріал російською

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія може в будь-який момент вторгнутися на Донбас, однак найближчим часом такого сценарію чекати не варто.

Своєю думкою поділився він в інтерв'ю "УНІАН", відповівши, чого слід побоюватися.

"Ситуація на Донбасі загрозлива, оскільки там нам протистоїть РФ. А загроза прямого вторгнення завжди можлива. Питання, коли вона може бути? Я думаю, що завтра прямого вторгнення не буде", – відповів генерал.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Уніан

"Звичайно, ситуація напружена, ситуація непроста, і ми повинні кожен день займатися тим, щоб наша армія була боєздатна, готова до всього, що тільки може нам загрожувати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хомчак розповів, як йому вдалося вибратися з групою бійців із "Іловайського котла".

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Теми
Російська воєнна загрозаРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Руслан ХомчакВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
ЗСУГенеральний штаб ЗСУНовини Донбасу
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Терехова Меланья
Терехова Меланья
А что, ещё не напал?))) И с кем же эта синагога воевала 5 лет?
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ttt ta
ttt ta
Вся страна -один большой котел! Вот вот нападение, Хомчак возглавит оборону а потом героически прорвется в Борисполь с билетом до Израиля
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Чет- та мультик вспомнился, как ослик Иа приговаривал:"Входит и выходит, - замечательно выходит...". Короче, ипут нерабов по всей Камасутре, все, кому не лень.
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