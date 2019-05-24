"Ситуація загрозлива": Хомчак сказав, коли нападе Путін

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія може в будь-який момент вторгнутися на Донбас, однак найближчим часом такого сценарію чекати не варто.

Своєю думкою поділився він в інтерв'ю "УНІАН", відповівши, чого слід побоюватися.

"Ситуація на Донбасі загрозлива, оскільки там нам протистоїть РФ. А загроза прямого вторгнення завжди можлива. Питання, коли вона може бути? Я думаю, що завтра прямого вторгнення не буде", – відповів генерал.

Руслан Хомчак Уніан

"Звичайно, ситуація напружена, ситуація непроста, і ми повинні кожен день займатися тим, щоб наша армія була боєздатна, готова до всього, що тільки може нам загрожувати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хомчак розповів, як йому вдалося вибратися з групою бійців із "Іловайського котла".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!