Ситуація критична: у Чернівецькій області трапився спалах COVID-19

У Чернівецькій області трапився спалах COVID-19. За 11 травня зареєстровано 72 нових випадки.
У лікарні були доставлені 22 особи, померли три пацієнти. Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Всього на Буковині вже зафіксовано 2396 випадків захворювання COVID-19.
COVID-19 в Україні
"Вільними поки залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на коронавірус", – відмічено в повідомленні.
Осачук додав, що в зв'язку з критичною епідеміологічною ситуацією в області вирішили не послаблювати режим карантину.
Нагадаємо, в Україні чотири регіони стали лідерами антирейтингу по зараженню COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 травня в світі коронавірусом заразилися понад 4,2 млн осіб в світі. Найбільше нових випадків зареєстровано в Мексиці – 1305, Бразилії – 451 та Болівії – 275.
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