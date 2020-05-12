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12 травня • оновлено в 06:28
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Ситуація критична: у Чернівецькій області трапився спалах COVID-19

2.1т
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У Чернівецькій області трапився спалах COVID-19. За 11 травня зареєстровано 72 нових випадки.

У лікарні були доставлені 22 особи, померли три пацієнти. Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Всього на Буковині вже зафіксовано 2396 випадків захворювання COVID-19.

COVID-19 в Україні

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"Вільними поки залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на коронавірус", – відмічено в повідомленні.

Осачук додав, що в зв'язку з критичною епідеміологічною ситуацією в області вирішили не послаблювати режим карантину.

Нагадаємо, в Україні чотири регіони стали лідерами антирейтингу по зараженню COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 травня в світі коронавірусом заразилися понад 4,2 млн осіб в світі. Найбільше нових випадків зареєстровано в Мексиці – 1305, Бразилії – 451 та Болівії – 275.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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