"Сирія і Лівія чекають на тебе, малюк!" Окупанти в Криму похвалилися "афганськими подвигами" перед дітьми: фото

В анексованому Севастополі для дітей вирішили показати реконструкцію боїв радянської армії в Афганістані.

Фото з місцевого парку "Патріот" у Twitter опублікував блогер Vitauskas (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми twitter.com/Vitauskas_A

"Нічого особливого, це в Севастополі в парку “Патріот” окупанти влаштували для діточок реконструкцію “подвигів” радянських інтервентів в Афганістані. Сирія і Лівія чекають тебе, малюк! А ще скільки є країн, де не плачуть матері і не гинуть діти, які нічого не знають про “російській мир”", – прокоментував він знімки.

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми twitter.com/Vitauskas_A

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми twitter.com/Vitauskas_A

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми twitter.com/Vitauskas_A

Нічого особливого, це в Севастополі в парку "Патріот" окупанти влаштували для діточок реконструкцію "подвигів" радянських інтервентів в Афганістані.



Сирія і Лівія чекають тебе, малюк! А ще стільки є країн, де не плачуть матері і не гинуть діти, нічого не знають про "російською світі"! pic.twitter.com/0N3Ramvm4I - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 17, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму під час одного із заходів дітей одягнули у форму Збройних сил РФ.

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