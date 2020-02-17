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17 лютого • оновлено в 20:50
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"Сирія і Лівія чекають на тебе, малюк!" Окупанти в Криму похвалилися "афганськими подвигами" перед дітьми: фото

1.5т
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В анексованому Севастополі для дітей вирішили показати реконструкцію боїв радянської армії в Афганістані.

Фото з місцевого парку "Патріот" у Twitter опублікував блогер Vitauskas (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми

twitter.com/Vitauskas_A

"Нічого особливого, це в Севастополі в парку “Патріот” окупанти влаштували для діточок реконструкцію “подвигів” радянських інтервентів в Афганістані. Сирія і Лівія чекають тебе, малюк! А ще скільки є країн, де не плачуть матері і не гинуть діти, які нічого не знають про “російській мир”", – прокоментував він знімки.

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми

twitter.com/Vitauskas_A

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми

twitter.com/Vitauskas_A

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми

Окупанти в Криму влаштували реконструкцію "афганських подвигів" перед дітьми

twitter.com/Vitauskas_A

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму під час одного із заходів дітей одягнули у форму Збройних сил РФ.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а американских интервентов в Афгане,Ираке,Ливии,Сирии итд,не.не выдвинули?
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злой укр
злой укр
реконструкции боёв под Крутами и "геройство" дивизии СС "Галичина" напомнить?!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-она любит хвалится трусами
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