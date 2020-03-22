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23 березня • оновлено в 00:02
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Синоптикиня заявила про різке погіршення погоди в Україні

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На початку нового тижня погода в Україні приголомшить різким похолоданням, морозами та ожеледицею.

Як повідомила в Facebook синоптикиня Наталка Діденко, її визначатиме антициклон Юрген, який наближається з півночі.

"Найближчої ночі очікується -1-6 градусів, завтра вдень 0+5 градусів. У південній частині України на кілька градусів буде вище. Важке холодне повітря антициклону вже до завтра витисне сніг з нашої території і в понеділок у більшості областей навіть світитиме сонце, лише в районі Карпат ще посніжить", – зазначила Діденко.

Початок тижня в Україні виявиться холодним та морозним

Початок тижня в Україні виявиться холодним та морозним

УНН

Також вона повідомила, що у Києві у понеділок, 23 березня, буде сухо, сонячно, але вітряно і холодно. Температура повітря вдень +2+4. Очікується ожеледиця.

За словами Діденко, така холодна погода втримається у першу половину тижня. Потепліє уже з четверга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко також спрогнозувала холодний новий тиждень в Україні. За її словами, очікуються нічні морози.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Погода в Києві
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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