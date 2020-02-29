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1 березня • оновлено в 00:06
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Синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні на 1 березня

1.3т
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У неділю, 1 березня, у більшості областей України очікується суха вітряна та порівняно тепла погода.

Про це у своєму Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що 1-го березня у більшості областей очікується сильний південний вітер.

"Опади, дощ та місцями мокрий сніг можливі лише в західних областях. Значна частина території України завтра належатиме сухій погоді", – зазначила синоптикиня.

1 березня в Україні очікується суха тепла погода

1 березня в Україні очікується суха тепла погода

Порт Амур

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1 березня в Україні потеплішає: прогноз погоди від ObozTV

За даними Діденко, температура повітря протягом дня в неділю передбачається в межах +6+12 градусів. У Києві ж погода буде сухою, вітряною та порівняно теплою – температура повітря очікується до +7+9 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик спрогнозував аномально теплу погоду в Україні у березні. Температура повітря виявиться вищою за норму.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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