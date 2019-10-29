Синоптикиня розповіла, якою буде зима 2020 року в Україні

В Україні прийдешня зима 2020 року буде переважно теплою і з більш плюсовою температурою, ніж попередні роки.

Про це для "УНН" розповіла завідувачка відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"Зима цього року буде такою ж теплою, як і попередні зими. Ці тенденції, які у нас були вже протягом останніх п'яти років, вони і зберігаються. Можливі різкі зміни температури, можливі короткочасні пониження температури повітря до -10 і навіть -20, але вони будуть короткочасними. Загалом же переважатиме тепла зимова погода", – розповіла експертка.

Метеорологиня підкреслила, що перші дев'ять місяців цього року дали зрозуміти, що майбутня зима буде теплою. Причина – значне прогрівання океанів: у північній частині Атлантичного й Тихого океанів, а також Середземного моря.

"В океані накопичена дуже велика теплова енергія і вона, як грубка, яка буде підігрівати атмосферу протягом зими, і зрештою ці теплі вологі повітряні маси будуть приходити до Європи й України і сприятимуть тому, що температура повітря загалом буде вище на 1-2 градуси, ніж на початку цього століття", – додала Балабух.

Синоптикиня пояснила, що різкі коливання температури виникатимуть через арктичні повітряні маси, що рухатимуться далі на Південь і частіше приноситимуть різке похолодання. Водночас на Півночі будуть поширюватися теплі повітряні маси.

Погода в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргідрометцентру Вазіра Мартазінова попередила, що в Україні у 2020 році очікуються урагани й повені.

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