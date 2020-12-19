Синоптики спрогнозували погоду в Україні на неділю: де чекати снігу й ожеледиці

Погода в Україні у неділю, 20 грудня, буде переважно хмарною й без опадів. Проте у північно-східних регіонах можливий мокрий сніг.

Такий прогноз дає Український гідрометцентр. Синоптики також попереджають про погіршення цього дня видимості на дорогах Києва.

Так, з ночі й до ранку неділі регіони місцями накриють тумани. У східних і північних областях можлива ожеледиця. Вітер буде 3-8 м/с, змінних напрямків.

Трохи сніжитиме цього дня в Чернігівській, Полтавській областях, подекуди на Сумщині, Київщині, Черкащині й Дніпропетровщині. На решті території суттєвих опадів не передбачається.

Стовпчики термометрів уночі і вдень показуватимуть від -3 до +2 градусів. На сході прогнозують нічні заморозки до -5, а вдень на заході й крайньому півдні потепліє до +4… +6 градусів.

Погода в Києві в неділю очікується без значних опадів. Проте вночі й уранці 20 грудня спостерігатиметься туман, через який у столиці оголошено І рівень небезпечності.

Температура повітря в місті коливатиметься в межах від нуля до +2 градусів. Вітер – змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL: