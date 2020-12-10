Синоптики розповіли, чи потішить Новий рік в Україні 'зимовою казкою'

Погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу. Суттєве похолодання може початися лише в другій половині січня.

Про це OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. За її словами, похолодання в Україну прийде після 20 грудня, а також уже після Нового року.

"На Новий рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливе навіть підвищення температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, очевидно, бути не повинно", – повідомила вона.

Ймовірність снігу або дощу на Новий рік синоптикиня оцінила як низьку.

"Останніми роками випадала дуже незначна кількість опадів. Якщо випадало, то один день у кожному місяці. Тепер буде те саме", – сказала вона.

Зазначимо, раніше народний синоптик Леонід Горбань також висловив переконання, що на новорічно-різдвяні свята погода не потішить зимовою казкою.

Також раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року в Україні, пообіцявши мороз на День святого Миколая і "мокрий" Новий рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні зимове "бабине літо". За його словами, зима почнеться з незначного похолодання, але потішить і нетиповим для цього періоду теплом.