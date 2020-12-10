Синоптики розповіли, чи потішить Новий рік в Україні "зимовою казкою"
Погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу. Суттєве похолодання може початися лише в другій половині січня.
Про це OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. За її словами, похолодання в Україну прийде після 20 грудня, а також уже після Нового року.
"На Новий рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливе навіть підвищення температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, очевидно, бути не повинно", – повідомила вона.
Ймовірність снігу або дощу на Новий рік синоптикиня оцінила як низьку.
"Останніми роками випадала дуже незначна кількість опадів. Якщо випадало, то один день у кожному місяці. Тепер буде те саме", – сказала вона.
Зазначимо, раніше народний синоптик Леонід Горбань також висловив переконання, що на новорічно-різдвяні свята погода не потішить зимовою казкою.
Також раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року в Україні, пообіцявши мороз на День святого Миколая і "мокрий" Новий рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував в Україні зимове "бабине літо". За його словами, зима почнеться з незначного похолодання, але потішить і нетиповим для цього періоду теплом.
Зі свого боку, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня. Водночас, ймовірно, вона матиме "європейський характер".